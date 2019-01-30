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Curiosity сделал прощальное селфи на хребте Вера Рубин

Curiosity сделал прощальное селфи на хребте Вера Рубин


Марсоход Curiosity сделал прощальное селфи на хребте Вера Рубин и спустился в глиняный район горы Шарп.
Извилистый хребет Вера Рубин на Марсе был домом для марсохода более года и предоставлял ученым новые образцы и вопросы для решения. 15 декабря Curiosity пробурил 19-е отверстие на площадке Rock Hall на хребте. 15 января аппарат использовал камеру Mars Hand Lens Imager (MAHLI) на конце роботизированной руки, чтобы сделать серию из 57 снимков, которые сшили вместе для этого селфи.
Curiosity сделал прощальное селфи на хребте Вера Рубин

Отверстие Rock Hall видно слева внизу от ровера. В это время года из-за региональной пылевой бури пейзаж более грязный, чем обычно.
Curiosity исследует горный хребет с сентября 2017 года. Теперь он направляется в глинистый район, который расположен во впадине к югу от горного хребта. Глинистые минералы в этом районе могут содержать подсказки о древних озерах, которые помогли сформировать более низкие уровни горы Шарп.
30 январь 2019 /
Космос и Нло
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