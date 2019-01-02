LRO сфотографировал свежий кратер на Луне

Если взглянуть на Луну даже в небольшой бинокль или подзорную трубу, можно увидеть покрывающие ее поверхность многочисленные кратеры. Они образовались в результате падений астероидов и комет. По некоторым оценкам, на видимой стороне Луны находится порядка 300 тысяч кратеров диаметром более 1 км.Планетологи считают, что крупнейшие лунные кратеры сформировались в период т.н. Поздней тяжелой бомбардировки между 3.8 и 4.1 миллиардами лет назад. Но и после этого на Луну продолжали падать различные тела. Подтверждением этому служит фотография, недавно сделанная аппаратом LRO. На ней запечатлен безымянный кратер, расположенный на краю Океана Бурь.Снимок кратера был получен LRO 3 ноября 2018 года. В момент съемки Солнце светило с запада (угол падения 48 °). Ширина запечатленного на фотографии участка составляет 8.1 км.Ударная формация имеет диаметр 1.8 км. По геологическим меркам, она весьма молода — ее возраст составляет менее 100 миллионов лет. На это указывает наличие четко выраженной лучевой системы, сложный рисунок выброшенных в результате удара темных и светлых пород, а также малое количество покрывающих этот участок более молодых кратеров.Кратер находится на границе между видимой и обратной стороной Луны. Поднявшийся на его вал наблюдатель увидел бы Землю вблизи восточной части горизонта. Хоть Луна и повернута к нашей планете одной и той же стороной, но земной диск не находится в одной и той же точке лунной неба. Из-за эффектов либрации наша планета совершает медленные сложные колебательные движения на лунном небе. В результате, возле границы видимой и невидимой стороны можно наблюдать восход и закат Земли.