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LRO сфотографировал свежий кратер на Луне

LRO сфотографировал свежий кратер на Луне


Если взглянуть на Луну даже в небольшой бинокль или подзорную трубу, можно увидеть покрывающие ее поверхность многочисленные кратеры. Они образовались в результате падений астероидов и комет. По некоторым оценкам, на видимой стороне Луны находится порядка 300 тысяч кратеров диаметром более 1 км.
Планетологи считают, что крупнейшие лунные кратеры сформировались в период т.н. Поздней тяжелой бомбардировки между 3.8 и 4.1 миллиардами лет назад. Но и после этого на Луну продолжали падать различные тела. Подтверждением этому служит фотография, недавно сделанная аппаратом LRO. На ней запечатлен безымянный кратер, расположенный на краю Океана Бурь.
LRO сфотографировал свежий кратер на Луне

Снимок кратера был получен LRO 3 ноября 2018 года. В момент съемки Солнце светило с запада (угол падения 48 °). Ширина запечатленного на фотографии участка составляет 8.1 км.
Ударная формация имеет диаметр 1.8 км. По геологическим меркам, она весьма молода — ее возраст составляет менее 100 миллионов лет. На это указывает наличие четко выраженной лучевой системы, сложный рисунок выброшенных в результате удара темных и светлых пород, а также малое количество покрывающих этот участок более молодых кратеров.
Кратер находится на границе между видимой и обратной стороной Луны. Поднявшийся на его вал наблюдатель увидел бы Землю вблизи восточной части горизонта. Хоть Луна и повернута к нашей планете одной и той же стороной, но земной диск не находится в одной и той же точке лунной неба. Из-за эффектов либрации наша планета совершает медленные сложные колебательные движения на лунном небе. В результате, возле границы видимой и невидимой стороны можно наблюдать восход и закат Земли.
02 январь 2019 /
Космос и Нло
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