» » Астрономы обнаружили формирование необычной двойной системы

Астрономы обнаружили формирование необычной двойной системы

Астрономы обнаружили формирование необычной двойной системы


В ходе наблюдений выяснилось, что ее спутник — не планета, как предполагали ранее, а еще одна звезда.
Основным объектом исследования ученых изначально была молодая массивная звезда, окруженная вращающимся диском из газа и пыли, имеющая название MM 1a. Слабый объект MM 1b был обнаружен непосредственно за диском, на ее орбите. Астрономы полагают, что это один из первых примеров «фрагментированного» диска, обнаруженного вокруг массивной молодой звезды. Результаты их исследования опубликованы в Astrophysical Journal Letters.
«Звезды образуются в больших облаках газа и пыли в межзвездном пространстве. Когда эти облака разрушаются под действием силы тяжести, они начинают вращаться быстрее, образуя вокруг себя диск. В звездах с низкой массой, таких как Солнце, именно в этих дисках могут образовываться планеты. В нашем же случае звезда и ее диск, которые мы исследовали, настолько массивны, что вместо того, чтобы наблюдать формирование планеты на диске, мы становимся свидетелями рождения другой звезды», — объясняет сотрудник Университета Лидса и руководитель исследования доктор Джон Или (John Ilee).
Измерив количество излучения и сдвиги частоты света, исследователи смогли рассчитать массу обоих объектов. Выяснилось, что MM 1a весит в 40 раз больше Солнца, а масса меньшей орбитальной звезды MM 1b, в свою очередь, меньше половины от массы светила.
Астрономы обнаружили формирование необычной двойной системы

Наблюдение выброса пыли (обозначен зеленым цветом) и горячего газа, вращающегося в диске вокруг MM 1a / © J. D. Ilee
«Двойные звезды часто оказываются равны по массе и, как правило, формируются вместе, как брат и сестра. Открытие молодой двойной системы с соотношением массы 80 к 1 очень необычна и предполагает совершенно разные процессы формирования обоих объектов», — утверждают ученые.
Исследователи отмечают, что недавно обнаруженная молодая звезда MM 1b может быть окружена и собственным околозвездным диском, который может иметь потенциал для формирования планет. По мнению ученых, звезды такой массы, как у MM 1a, живут лишь около миллиона лет, а потом взрываются, поэтому, несмотря на то, что MM 1b может иметь возможность создания собственной планетной системы в будущем, долго она не просуществует.
02 январь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
На орбите новорожденной звезды обнаружили планеты-гиганты
Космос и Нло

На орбите новорожденной звезды обнаружили планеты-гиганты

Астрономы сфотографировали суперюпитер в Андромеде
Космос и Нло

Астрономы сфотографировали суперюпитер в Андромеде

Астрономы напрямую сфотографировали экзопланету вокруг звезды Каппа Андромеда в одноименном созвездии. Планета располагается на расстоянии 170 световых лет от Земли и удалена от своей звезды дальше,
Астрономы нашли звезду - «родственника» нашего Солнца
Космос и Нло

Астрономы нашли звезду - «родственника» нашего Солнца

Команда астрономов под руководством Айвена Рамиреза (Ivan Ramirez) из Университета Техаса в Остине нашла первого «близнеца» Солнца – звезду, которая практически наверняка была образована из того же
Рядом с Солнечной системой нашли зарождающуюся планету
Космос и Нло

Рядом с Солнечной системой нашли зарождающуюся планету

Ученые из США и Швейцарии обнаружили свидетельства формирования новой планеты вне Солнечной системы. Объект находится на небольшом (в астрономических масштабах) расстоянии от Земли. Результаты своих
Астрономы обнаружили два новых семейства комет, вращающихся вокруг далекой звезды
Космос и Нло

Астрономы обнаружили два новых семейства комет, вращающихся вокруг далекой звезды

Бета Живописца — молодая звезда, удалённая от нашего Солнца на расстояние примерно в 63 световых года, вторая по яркости звезда в созвездии Живописца. Ей всего лишь около 23 миллионов лет.Небесное
Астрономы запечатлели процесс рождения новой звезды
Космос и Нло

Астрономы запечатлели процесс рождения новой звезды

Крупнейший наземный телескоп ALMA запечатлел рождение новой звезды в созвездии Паруса. Впервые астрономам удалось получить сверхчеткие изображения струй газа, которые выбрасывает молодая звезда в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Онлайн займы 0% без отказаАренды плазменных панелей для презентацииПроводим время с пользой – посещаем школу танцевТорговые оборудование со скидкойУченые нашли объяснение бороздам на поверхности ФобосаКак оптимизировать Windows 10Астрономы нашли у гигантских звезд кометоподобные хвостыЗемля из космоса в мае 2015 года — 38 фото


Свежие Статьи
Астрономы обнаружили формирование необычной двойной системы

Астрономы обнаружили формирование необычной двойной системы

На Сатурне и Юпитере обнаружены необычные химические процессы

На Сатурне и Юпитере обнаружены необычные химические процессы

Зонд

Зонд "Вояджер-2" вышел в межзвёздное пространство

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+