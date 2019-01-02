Аппарат OSIRIS-REx выходит на орбиту вокруг астероида Бенну

Американский космический аппарат OSIRIS-REx через четыре часа выйдет на орбиту вокруг астероида Бенну. Об этом сообщило в понедельник в Twitter Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA)."Этот день настал! - говорится в сообщении. - Через четыре часа аппарат впервые выходит на орбиту вокруг астероида. Бенну станет самым мелким небесным телом, вокруг которого будет обращаться космический аппарат, и орбита будет проходить ближе к поверхности, чем у любого другого космического аппарата, сближавшегося с небесным телом".Согласно расчетам, для выхода на орбиту вокруг астероида маневровые двигатели аппарата будет включены на 8 секунд в 14:43 по времени восточного побережья США (22:43 мск).Станция OSIRIS-REx, выведенная в космос в сентябре 2016 года, оснащена несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным высотомером. В августе нынешнего года она начала сложный маневр сближения с астероидом, который движется по орбите со скоростью 63 тыс. миль в час (101388 км/ч): после нескольких включений бортовых двигателей аппарат приблизился к астероиду в начале декабря и произвел картографирование его поверхности. Теперь аппарат будет совершать обороты вокруг Бенну на высоте от 1,4 до 2 км от поверхности. Согласно программе полета, он будет находиться на орбите вокруг астероида для выбора подходящей точки для забора образца грунта.Сама операция по забору грунта запланирована на середину 2020 года: манипулятор, снабженный специальным пневматическим устройством, коснется поверхности астероида. В общей сложности сотрудники NASA рассчитывают собрать от 60 г до 2 кг астероидного грунта. Возвращение на Землю спускаемой капсулы с собранным грунтом намечено на сентябрь 2023 года.Бенну имеет диаметр около 550 м и вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Вероятность столкновения с ним составляет 1 к 4000. Его падение на Землю было бы эквивалентно взрыву мощностью 2700 мегатонн.OSIRIS-REx является одним из трех аппаратов, созданных экспертами NASA для запуска в дальний космос по программе New Frontiers. Два других - это межпланетная станция New Horizons, которая через несколько часов должна сблизиться с астероидом Ultima Thule и автоматическая межпланетная станция Juno, при помощи которой ведутся исследования Юпитера.