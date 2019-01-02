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Китайский луноход готовится к посадке на обратной стороне Луны

Китайский луноход готовится к посадке на обратной стороне Луны


Китайский космический аппарат миссии «Чанъэ-4» в воскресенье осуществил успешный выход на заданную орбиту, с которой планируется проводить мягкую посадку на обратной стороне Луны. Все системы «Чанъэ-4» работают в штатном режиме, сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA). Напомним, что китайский орбитальный модуль с луноходом и посадочным модулем на борту добрался до Луны 12 декабря.
С момента выхода зонда с земной на лунную орбиту Центр управления космическими полетами в Пекине провел корректировку его орбиты, а также проверку связи аппарата со спутником-ретранслятором «Цюэцяо», который в июне этого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите. Спутник будет использоваться для коммуникации между луноходом и посадочным модулем с Землей.
«Тридцатого декабря 2018 года в 08.55 по китайскому времени (03.55 мск) аппарат «Чанъэ-4» успешно вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны с параметрами 15 километров (высота периселения — ближайшая к поверхности Луны точка орбиты) на 100 километров (высота апоселения — максимально удаленная точка орбиты аппарата), откуда он должен осуществить посадку на поверхность», — говорится в заявлении китайского космического агентства.
В сообщении агентства также указывается, что теперь специалисты CNSA приступят к выбору подходящего времени для посадки лунохода и посадочного модуля на обратную сторону естественного спутника Земли.
02 январь 2019 /
Космос и Нло
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