На Сатурне и Юпитере обнаружены необычные химические процессы

Водород и гелий, как показали результаты работы команды Эдинбургского университета и их коллег из Китая и США, не вступают в реакцию друг с другом при сверхвысоком давлении. А давление в этих планетах может быть в 2,5 миллиона раз выше чем в атмосфере нашей Земли.Пока эксперименты, конечно, проведены только в лабораторных условиях. Это помогает понять, почему так необычно ведут себя газы, из которых в основном состоят Сатурн и Юпитер. Чтобы проверить свою теорию, ученые поместили микрообъем газа в специальное устройство — ячейку с алмазной наковальней. В этом приборе два конических алмаза сжимают вещество на очень маленькой (меньше миллиметра) площади. Получается сверхвысокое давление — до нескольких миллионов атмосфер.Из-за того, что алмазы прозрачны, можно исследовать разными способами уже сжатое вещество. В этом эксперименте ученые, сжав газы, использовали рамановскую спектроскопию. Луч лазера нужной длины волны проходит через образец и рассеивается в зависимости от молекулярного состава вещества.Исследование не только помогло найти новые данные о возможных химических процессах на Сатурне и Юпитере, которые помогут лучше понимать происходящие на них явления. Данные могут помочь дальнейшим исследованиям поведения элементарных газовых смесей в экстремальных условиях в целом.