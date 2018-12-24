«Паркер» прислал первый снимок изнутри солнечной атмосферы

Солнечный зонд «Паркер» выполняет миссию, в ходе которой он совершит пять самых жарких облетов Солнца. В течение 12 дней в октябре и ноябре этого года зонд пролетел через солнечную корону и сделал невероятный снимок при помощи прибора WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe) на расстоянии чуть больше 27 миллионов километров от светила.Слева на фото четко видны два джета солнечного материала, известные как корональные стримеры. Яркое пятно вдалеке — газовый гигант Юпитер, а черные точки — артефакты фоновой коррекции.Снимок показали на пресс-конференции Американского геофизического союза. На встрече ученые из NASA обсуждали, что они надеются узнать из первых данных, которые пришлет зонд. Первый набор данных начал поступать на Землю с 7 декабря, а завершится к моменту второго облета Солнца в апреле 2019 года.Снимок, сделанный зондом «Паркер» изнутри солнечной короны. Яркая точка - Юпитер, темные точки - артефакты фоновой обработки / © NASA/Naval Research Laboratory/Parker Solar ProbeНесмотря на то что «Паркер» находится в космосе всего четыре месяца, у него полно дел. Девятнадцатого сентября он прислал первые снимки из космоса, позволив ученым и инженерам NASA удостовериться в том, что все инструменты работают хорошо. В октябре зонд побил два давних рекорда, став самым близким к Солнцу и самым быстрым объектом из всех космических аппаратов в истории.Эта скорость очень важна. В итоге «Паркер» будет лететь настолько быстро, что сравняется со скоростью вращения Солнца. В таких условиях зонд будет обращаться вокруг одного и того же региона звезды в течение коротких периодов, предоставив ученым возможность вычесть эффекты солнечного вращения, которые могут повлиять на данные.Обладая набором инструментов для изучения солнечных электромагнитных полей, ионов и энергетических частиц, «Паркер» поможет раскрыть самые большие тайны о Солнце — например, почему солнечная корона горячее солнечной поверхности. Миссия зонда продлится до 2025 года.