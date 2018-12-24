Два метеорита упали у восточного побережья США

Два ярких огненных шара осветили восточное побережье США от Вашингтона до Нью-Йорка 10 декабря 2018 года,Первая вспыщка произошла около 4:56 вечера, через 10 минут после захода солнца в Вашингтоне. Она осветила сумеречный восточный горизонт с яркими оттенками зеленого, синего и белого, когда метеорит взорвался в атмосфере. Перед падением он распался на несколько небольших горящих фрагментов.Американское метеорное общество получило четыре десятка сообщений об этом зрелище, от Ричмонда до Провиденса, Р.И. Группа синтезировала каждый отчет, опираясь на информацию о видимом движении, цвете, азимуте и скорости метеора. Они пришли к выводу, что метеорит, вероятно, вошел в атмосферу Земли у юго-восточных берегов полуострова Дельмарва, к югу от Оушен-Сити, прежде чем распасться, сгореть или упасть в воду где-то в 100 милях к востоку-северо-востоку.