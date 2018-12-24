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Два метеорита упали у восточного побережья США

Два метеорита упали у восточного побережья США



Два ярких огненных шара осветили восточное побережье США от Вашингтона до Нью-Йорка 10 декабря 2018 года,
Первая вспыщка произошла около 4:56 вечера, через 10 минут после захода солнца в Вашингтоне. Она осветила сумеречный восточный горизонт с яркими оттенками зеленого, синего и белого, когда метеорит взорвался в атмосфере. Перед падением он распался на несколько небольших горящих фрагментов.
Американское метеорное общество получило четыре десятка сообщений об этом зрелище, от Ричмонда до Провиденса, Р.И. Группа синтезировала каждый отчет, опираясь на информацию о видимом движении, цвете, азимуте и скорости метеора. Они пришли к выводу, что метеорит, вероятно, вошел в атмосферу Земли у юго-восточных берегов полуострова Дельмарва, к югу от Оушен-Сити, прежде чем распасться, сгореть или упасть в воду где-то в 100 милях к востоку-северо-востоку.
24 декабрь 2018 /
Космос и Нло
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