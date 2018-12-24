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NASA предупредило о приближении к Земле "праздничного" астероида

NASA предупредило о приближении к Земле "праздничного" астероида



Ученые отмечают, что 2003 SD220 внешне напоминает фигуру бегемота, плывущего по реке. В NASA астероид назвали "праздничным", поскольку он появился незадолго до католического Рождества.
Длина космического тела составляет не менее 1,6 километра. Из-за крупного размера он классифицируется как "потенциально опасный", однако в NASA полагают, что в ближайшем будущем он не представляет угрозы.
По данным специалистов, за последние 400 лет 2003 SD220 приблизился к планете на 2,9 миллиона километров. В следующий раз космический объект можно будет рассмотреть на таком расстоянии только в 2070 году.
24 декабрь 2018 /
Космос и Нло
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