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Самый длинный таймлэпс за всю историю МКС
Европейское космическое агентство празднует 20-летие МКС, и по этому поводу выпустило самый длинный таймлэпс за всю историю станции.
Когда модуль «Заря» был запущен с космодрома Байконур 20 ноября 1998 года, началась история Международной космической станции, которая позволила всему человечеству совершенно иначе взглянуть на Землю. В честь 20-летия станции Европейское космическое агентство выпустило самый длинный таймлэпс, сделанный на МКС астронавтом Александром Герстом.
Меньше чем за 15 минут вы дважды совершите кругосветное путешествие над Землей. Вы можете смотреть за положением станции на карте в верхнем углу. Сам таймлэпс состоит из 21375 роликов, снятых Герстом, а скорость ролика в 12,5 раз быстрее реальной скорости съемки.
11 декабрь 2018 /
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