Одна из планет системы TRAPPIST-1 может быть пригодна для жизни

TRAPPIST-1 — маленький и очень тусклый красный карлик в 39 световых годах от нас. Масса звезды составляет всего 8% от солнечной. Невооруженным глазом она, конечно, не видна, хотя и находится, по астрономическим меркам, совсем рядом. Но она очень интересна — у этой звезды есть планеты.Таковых за последние годы было в два приема открыто целых семь штук. По расчетам ученых выходило, что три из них получают от своего тусклого светила достаточно тепла, чтобы на них могла существовать жидкая вода. Это особенно интересно, если учесть, что это, по всей видимости, планеты земного типа — относительно небольшие и твердые.Группа ученых из Университета Джорджа Вашингтона попыталась смоделировать развитие атмосфер этих планет с учетом влияния излучения звезды на атмосферные газы. Надо понимать, что красный карлик по спектру излучения сильно отличается от привычного нам Солнца, и на состав атмосферы влияет существенно иначе. Авторы работы попытались оценить это влияние и его результаты.Проведенное с учетом фотохимии моделирование показало, что большинство планет для жизни земного типа непригодно.TRAPPIST-1b, ближайшая к звезде планета, слишком горяча даже для облаков серной кислоты, вроде тех, что наблюдаются на Венере. Планеты c и d получают немного больше энергии от своей звезды, чем Венера, и, вероятно, похожи на нее — горячий мир с плотной, непригодной для жизни атмосферой.А вот TRAPPIST-1e должен иметь температуру, допускающую существование жидкой воды.Если это так, то наблюдения планеты должны представлять значительный интерес.