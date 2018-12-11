Ученые нашли объяснение бороздам на поверхности Фобоса

Поверхность одного из двух спутников Марса покрыта странными бороздами. Их обнаружили еще при первых исследованиях Марса автоматическими станциями в 70-х годах прошлого века. С тех пор ученые пытаются объяснить эту картину.Для начала уточним — у Марса два естественных спутника, Фобос и Деймос. Фобос вращается по более низкой орбите и, когда-нибудь, примерно через 43 миллиона лет, упадет на Марс. Этот спутник немножко крупнее «соседа», но, в обоих случаях, речь идет об очень небольших небесных телах. Средний радиус Фобоса составляет примерно 11 километров. Спутник имеет неправильную форму, далекую от сферической, отсюда и взялась такая странная терминология. Фобос имеет низкую плотность — настолько, что лет 60 назад всерьез обсуждалась гипотеза о его пустотелости.Поверхность Фобоса покрыта более-менее прямолинейными бороздами, расходящимися в разные стороны от кратера Стикни. Этот кратер — крупнейшая «достопримечательность» Фобоса, образовавшаяся когда-то при его столкновении с каким-то другим телом астероидных размеров. Расходящиеся в разные стороны борозды имеют ширину в сотню-другую метров при глубине порядка первых десятков метров.Возникновение этих борозд традиционно объяснялось гравитацией Марса и порождаемыми ею приливными силами. Имелось в виду, что планета потихоньку разрушает свой спутник, который когда-то развалится совсем, а кратер в данном случае имеет сугубо вспомогательное значение — с удара именно по этому месту началось растрескивание тела. А можно было бы ударить куда то еще.Альтернативная теория, по которой борозды на поверхности Фобоса созданы осколками былого столкновения с астероидом, сформировавшим кратер Стикни, до сих пор натыкалась на существенные затруднения. Не все борозды расходятся от кратера радиально, они иногда пересекаются. Более того, некоторые из них пересекают кратер, что очевидно означает, что они сформировались позже.Объяснить эти странности попытался Кен Рэмсли (Ken Ramsley) из Университета Брауна. Он создал математическую модель движения обломков по поверхности Фобоса, учитывающую низкую гравитацию небесного тела и его низкую плотность. Выяснилось, что выбитые столкновением осколки вполне могли совершить кругосветное путешествие, катясь по поверхности спутника и оставляя заметные следы.Моделирование пути обломковМодель показала, что пути валунов могут выравниваться, формируя параллельные следы. Модели также дают потенциальное объяснение некоторым другим более загадочным паттернам.Моделирование показывает, что из-за небольшого размера и относительно слабой гравитации Фобоса выбитые из кратера камни могут катиться очень долго, не останавливаясь, что наверняка произошло бы на более крупном теле. Эта кругосветка может объяснить, почему некоторые канавки не радиально выровнены с кратером. Валуны, которые начинают катиться по восточному полушарию Фобоса, создают борозды, которые, по-видимому, смещаются в сторону в западном полушарии.