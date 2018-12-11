Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что над полярными областями Венеры существует озоновый слой, располагающийся на высоте примерно 70 км, в верхнем слое облаков.К такому выводу исследователи пришли после анализа данных, полученных с борта межпланетной станции «Венера-Экспресс» (Venus Express). Этот аппарат Европейского космического агентства (ESA) был запущен в конце 2005 года. Он, в частности, занимался изучением атмосферы Венеры и её взаимодействием с солнечным ветром. Станция прекратила существование в 2015 году, но собранные данные анализируются по сей день.Озон удавалось регистрировать в атмосфере Венеры и ранее, правда, лишь непродолжительное время. На этот же раз учёные идентифицировали более или менее постоянные образования над полярными областями планеты.Полученные показатели говорят о том, что объёмная доля озона на Венере составляет около 10–20 частиц на миллиард. Это составляет 0,1–0,5 так называемых единиц Добсона, которые используются для измерения озона. Для сравнения: на Земле данный показатель равен примерно 300 единицам Добсона.«Обнаружение озона подтверждает существующие модели атмосферной циркуляции Венеры, при которой атмосферные массы из экваториальных областей проходят по меридианам к полюсам, где охлаждаются и опускаются», — говорится в сообщении ИКИ РАН.