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Персидский залив на фото из космоса
Европейское космическое агентство опубликовала фотографию Персидского залива, который из-за споров иногда еще называют Арабским.
На снимке вокруг залива в центре можно найти множество стран, с которыми он граничит. Гористая местность Ирана отображена коричневыми оттенками в верхней части фотографии. В нижней части можно заметить ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и другие страны.
Снимок получен со спутника Sentinel-3, который запустили в рамках глобальной программы GMES — для изучения изменений планеты в области природы и безопасности. Конкретно этот спутник отвечает за исследованием океанов, суши и ледяных покровов Земли.
11 декабрь 2018 /
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