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Вся Вселенная на одном фото
Вселенная настолько обширна, что кажется невозможным уместить ее всю в одном изображении. Но аргентинский художник и музыкант Пабло Карлос Будасси сумел это сделать, объединив изображения от НАСА и логарифмические карты Вселенной, созданные специалистами Пристонского университета.
Наше Солнце и Солнечная система находятся в самом центре круга, за ними следует внешнее кольцо нашей галактики Млечный Путь, ее спиральный рукав Персея, кольцо других близлежащих галактик, таких как Андромеда, остальная космическая паутина, космическое микроволновое фоновое излучение, оставшееся от Большого Взрыва, и, наконец, кольцо плазмы, также образованное Большим Взрывом.
Логарифмы помогают нам ощутить огромные числа, и в этом случае — огромные расстояния. Вместо того чтобы показывать все части Вселенной в линейном масштабе, каждый участок круга отражает площадь на несколько порядков больше, чем до него. Вот почему вся наблюдаемая Вселенная может вписаться в круг.
Эта идея пришла в голову Будасси, когда он изготавливал бумажные шестиугольники под названием гексафлексоны ко дню рождения своего сына. «После того, как я нарисовал гексафлексоны, я начал рисовать центральные взгляды на космос и Солнечную систему. В тот день появилась идея логарифмического взгляда, и в последующие дни я смог реализовать ее с помощью графического редактора, использовав изображения от НАСА и некоторые собственные текстуры».
11 декабрь 2018 /
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