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Танец с тигровыми акулами
Есть такие люди — дайверы. Они постоянно ныряют куда-то в глубину и занимаются там крайне причудливыми вещами. Например, они кормят с рук акул. Самых что ни на есть зубастых и прожорливых. И очень опасных.
Тигровая акула — одна из самых опасных для человека представительниц своего зубастого племени. По частоте нападений на людей она уступает только большой белой. Взрослые особи дорастают до 3−4 метров, а их зубы отличаются бритвенной остротой при наличии большого количества режущих зубов. Случись такой рыбке проголодаться, аквалангисту будет не сладко. Вероятно поэтому, он их и кормит.
Багамы, где все это происходит, — одно из известнейших мест нападений акул на людей. Тигровая — одна из известнейших убийц.
Обратим внимание на два факта. Во-первых, тигровая акула предпочитает охотится ночью. Днем она довольно апатична. Рыбку проглотит, если в рот положат.
Во-вторых, на нижней стороне рыла акулы, возле пасти, находятся электрорецепторы, «ловящие» слабые электрические поля и их колебания, производимые потенциальными жертвами. А еще они очень чувствительны к механическим прикосновениям, и если акула идет на аквалангиста, желая попробовать его на вкус, то он может ее остановить, почесывая хищницу за «нос». Сложно сказать, что при этом чувствует акула, но атаковать она перестает. Почти как котик, которого почесали за ушком.
11 декабрь 2018 /
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