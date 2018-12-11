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Астрономы нашли у гигантских звезд кометоподобные хвосты
В одном из молодых звездных скоплений Млечного Пути ученые из Великобритании обнаружили звезды с хвостами, как у комет.
При помощи данных из обсерватории ALMA астрономы обнаружили кометоподобные звезды в молодом звездном кластере Westerlund 1. Новые наблюдения описаны в статье для журнала Astronomy & Astrophysics.
Скопление, обнаруженное шведским астрономом Бенгтом Вестерлундом в 1961 году, находится примерно в 15 тысячах световых лет, в направлении созвездия Жертвенник. Это один из самых массивных звездных кластеров Млечного Пути. Он состоит примерно из 200 тысяч звезд и относительно молод (по астрономическим меркам) — ему около трех миллионов лет. По сравнению с Солнцем, которому уже 4,6 миллиарда, этот кластер просто младенец.
В скоплении Westerlund 1 находится множество массивных звезд, многие из которых — необычные и редкие. Этот объект получил свое название благодаря звезде Westerlund 1-26 — первой обнаруженной в кластере.
Это изображение скопления Westerlund 1 было произведено с использованием данных, собранных ALMA, совмещенных с данными телескопа «Хаббл» / © ESO / ALMA / NAOJ / NRAO / Fenech et al.
Westerlund 1-26 — красный сверхгигант, иногда классифицирующийся как гипергигант, с радиусом более чем в 1500 раз превосходящим солнечный. Если бы эта звезда находилась там, где расположено Солнце в Солнечной системе, она была бы больше орбиты Юпитера.
Новые наблюдения Westerlund 1, проведенные радиоастрономом Даниелем Мари Фенеком из Университетского колледжа Лондона, показали, что у некоторых из гигантских звезд в кластере есть кометоподобные «хвосты».
Эти хвосты формируются в плотных беспощадных ветрах, исходящих от обитателей звездного кластера, которые выносят их материал наружу. Внешне этот феномен напоминает то, как у комет образуются их красивые хвосты.
«Кометные хвосты в Солнечной системе направлены в противоположную сторону от ядра своих комет из-за ветра частиц, летящих от Солнца. Поэтому кометные хвосты всегда направлены в противоположную от Солнца сторону, — объясняет астроном. — Схожим образом хвосты огромных красных звезд, которые можно увидеть на снимке ALMA, указывают в обратную сторону от ядра скопления. Скорее всего, они появились в результате воздействия кластерных ветров, создаваемых сотнями горячих и массивных звезд, находящихся ближе к центру Westerlund 1. Эти массивные структуры покрывают огромные расстояния и обозначают удивительный эффект, который может оказывать окружающая среда на формирование и развитие звезд».
11 декабрь 2018 /
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