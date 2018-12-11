С МКС вылетел шестигранный ключ

По словам официального представителя программы NASA по вопросам Международной космической станции Гэри Джордана, инструмент, который вылетел в открытый космос после установки оборудования на МКС, не представляет для станции опасности."На основании характеристик инструмента и переданных со спутников видеозаписей объект не представляет опасности для космической станции", — сказал Джордан.Отмечается, что инструментом предположительно является шестигранный ключ.Ранее сообщалось, что экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11" перешел на борт Международной космической станции.