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НАСА показало на видео самый опасный для Земли астероид

НАСА показало на видео самый опасный для Земли астероид


Космическое агентство опубликовало видео вращения астероида Бенну, который считают потенциально опасным для Земли.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC


— NASA (@NASA) 3 декабря 2018 г.
Как сообщает НАСА, OSIRIS-REx будет изучать астероид примерно год, затем космический зонд возьмет образцы Бенну. Возвращение аппарата на Землю запланировано на сентябрь 2023-го.
Космическое тело размером 500 метров открыли ученые из Массачусетского технологического института. По расчетам астрономов, оно сблизится с нашей планетой в 2182 году. С 2013-го Бенну считается главным потенциально опасным объектом для Земли — после того как этого "звания" лишился астероид Апофис.
11 декабрь 2018 /
Космос и Нло
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