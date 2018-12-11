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НАСА показало на видео самый опасный для Земли астероид
Космическое агентство опубликовало видео вращения астероида Бенну, который считают потенциально опасным для Земли.
Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC
— NASA (@NASA) 3 декабря 2018 г.
Как сообщает НАСА, OSIRIS-REx будет изучать астероид примерно год, затем космический зонд возьмет образцы Бенну. Возвращение аппарата на Землю запланировано на сентябрь 2023-го.
Космическое тело размером 500 метров открыли ученые из Массачусетского технологического института. По расчетам астрономов, оно сблизится с нашей планетой в 2182 году. С 2013-го Бенну считается главным потенциально опасным объектом для Земли — после того как этого "звания" лишился астероид Апофис.
11 декабрь 2018 /
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