Сколько длятся сутки на Сатурне?

Сатурн — одна из самых загадочных планет Солнечной системы. С ним связано столько разных вопросов, что мы не можем ответить даже на очевидный. Мы не знаем, сколько точно длятся сутки на этой планете.Кольца Сатурна, странный и совершенно неестественно выглядящий шестиугольный шторм на полюсе, уникальное расположение магнитной оси, и загадка скорости вращения планеты. Дело в том, что когда «Вояджеры» в 1980 и 1981 годах замерили длину суток на Сатурне, то она оказалась равной 10 часам, 39 минутам и 24 секундам. Когда же «Кассини» произвел повторные замеры в 2004 году, то получил другие данные: 10 часов 45 минут и 45 секунд. В результате, оба вывода признаны учеными ошибочными. А вот почему, вы узнаете из следующего видео от Science Magazine, переведенного группой Невидимый Розовый Единорог.