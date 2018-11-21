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Сколько длятся сутки на Сатурне?

Сколько длятся сутки на Сатурне?


Сатурн — одна из самых загадочных планет Солнечной системы. С ним связано столько разных вопросов, что мы не можем ответить даже на очевидный. Мы не знаем, сколько точно длятся сутки на этой планете.

Кольца Сатурна, странный и совершенно неестественно выглядящий шестиугольный шторм на полюсе, уникальное расположение магнитной оси, и загадка скорости вращения планеты. Дело в том, что когда «Вояджеры» в 1980 и 1981 годах замерили длину суток на Сатурне, то она оказалась равной 10 часам, 39 минутам и 24 секундам. Когда же «Кассини» произвел повторные замеры в 2004 году, то получил другие данные: 10 часов 45 минут и 45 секунд. В результате, оба вывода признаны учеными ошибочными. А вот почему, вы узнаете из следующего видео от Science Magazine, переведенного группой Невидимый Розовый Единорог.
21 ноябрь 2018 /
Космос и Нло
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