Земля — самое красивое, что можно увидеть из космоса. Это самое теплое — родное, а все остальное кажется ледяным и мрачным.Международная космическая станция (МКС) – обитаемый спутник Земли, который находится на высоте в 354 километра. Полный оборот вокруг нашей планеты станция совершает за полтора часа. Первая экспедиция на МКС состоялась в октябре 2000 года и с тех пор космические агентства разных стран регулярно отправляют космонавтов работать на орбиту. «Командировка» может длиться несколько месяцев, а всего на станции может одновременно разместиться до 10 человек.О том, как устроена жизнь на МКС, редакция Вести.Недвижимость поговорила с Валерием Токаревым, космонавтом-испытателем, мэром Звездного городка, который провел в космосе почти 200 дней.Сейчас станция довольно большая, она объединяет несколько модулей – там почти 500 метров кубического пространства. Границ между модулями нет, атмосфера одна, можно свободно перемещаться. Однако зоны ответственности каждого экипажа существуют.У каждого есть своя каюта. Каюта, конечно, очень маленькая. У американцев чуть побольше, в российском модуле – поменьше. Это замкнутое пространство высотой чуть более 2 метров, глубиной 60-80 см, шириной около метра. Каюты внутри обиты мягким материалом. Спальное место – прикрепленный вертикально гамак.В каюте можно разместить свой собственный ноутбук — он не в сети, но на него можно сбросить почту от семьи и друзей с сетевого компьютера, чтобы потом почитать. Сейчас возможности такие, что можно выходить на связь с родными довольно часто, конечно, когда есть на это время. Можно позвонить через спутник, хоть на стационарный, хоть на мобильный телефон.Когда я летал, нас на станции было всего двое. Но даже, когда на станции шесть человек, как такового дежурства нет. Каждый, однако, отвечает за свою зону — европейцы за свой модуль, американцы — за свой. Впрочем, парко-хозяйственный день никто не отменял — пылесосить, убирать, чистить фильтры нужно как минимум раз в неделю, а то и чаще. Пылесос, который есть на станции, сооружен специально для работы в условиях космоса. Пылесосить нужно не только пол, но и стены, и потолок. За туалетом же нужно следить постоянно. Все это, правда, не вызывает каких-то сложностей, воспринимается как должное.Экипаж формируется за год-полтора до полета и его члены обычно понимают, что и как делать, чтобы решить поставленную задачу. Мне вообще с экипажем везло — и на шаттле, и на корабле «Союз», и турист космический тоже попался отличный. Мне как командиру корабля он хлопот не доставлял, так происходит не всегда. С американским коллегой мы провели на станции 190 суток — общаемся с ним до сих пор, встречаемся. Далеко не все экипажи после полета дружат и общаются, очень часто как раз расходятся.Сравнимы ли реальные ощущения от полета в космос с тем, что вы представляли перед ним?Я всю жизнь летаю. И состояние невесомости я тысячи раз испытывал во время полетов на истребителях. Да, это не длительная невесомость, но все равно для меня это не было новым ощущением, а организм был подготовлен для космического полета.Самые хорошие снимки можно сделать из иллюминатора в российском отсеке. Он закрывается специальной крышкой, чтобы защитить стекло от микрометеоритов. Количество открытий крышки регламентировано. На этом иллюминаторе, единственном из всех, нет защиты от ультрафиолета — он «чистый». Сам я сделал около 20 000 снимков из космоса — на станции есть длиннофокусные объективы, с помощью которых получаются отличные фотографии.Земля — самое красивое, что можно увидеть из космоса. Это самое теплое — родное, а все остальное кажется ледяным и мрачным. Эмоционально понимаешь, что это твой дом. Самое хорошее развлечение для многих космонавтов — наблюдать за Землей, фотографировать ее.Со временем учишься различать, где именно ты находишься и что видишь, не включая компьютер. Ищешь знакомые места, места, где был — можешь узнать города, реки и даже железные дороги рассмотреть.