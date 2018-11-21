Метеорный поток Леониды пройдет с 17 на 18 ноября

Ожидается, что в небе будут пролетать до 15 метеоров в час. При ясной погоде падающие звезды будут видны невооруженным глазом.Метеорный поток Леониды можно будет увидеть в небе в ночь с 17 на 18 ноября. Свое название ежегодный ноябрьский звездопад получил потому, что его радиант (точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры) находится в созвездии Льва (латинское название Leo).При ясной погоде падающие звезды будут видны без помощи телескопа и бинокля, невооруженным глазом. От других метеорных дождей поток Леониды отличают яркость и скорость. Метеоры разгоняются до 70 километров в секунду.«Каждую осень наша планета встречается с несколькими метеорными потоками. Метеоры, то есть падающие звезды, возникают, когда в атмосферу входят и там сгорают частицы космической пыли. Потоки метеоров, как правило, связаны с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет. Самым ярким осенним звездопадом является ноябрьский метеорный поток Леониды. Лучшего всего его наблюдать после полуночи, когда созвездие Льва поднимется высоко над горизонтом. В этом году ожидается до 15 метеоров час»В этот раз Луна, которая будет находиться в фазе первой четверти, не помешает любоваться осенним звездопадом, так как скроется за горизонтом после 01:00.Самое раннее упоминание о метеорном потоке Леониды датируется 901 годом. Его источником является комета Темпеля — Туттля, открытая в 1865-м. Она имеет ядро диаметром четыре километра и обращается вокруг Солнца приблизительно за 33,2 года. Каждые 33 года метеорный поток Леониды проливается наиболее интенсивным звездным дождем. Самый яркий в истории пришелся на 1833 год, когда жители Земли наблюдали в небе тысячи падающих звезд. Метеоров было столько, что казалось, будто идет снег.