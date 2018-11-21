Миссия телескопа Kepler закончена

Знаменитый орбитальный телескоп Kepler, обогативший копилку знаний человечества, завершает свою миссию. NASA сообщило о том, что телескоп, у которого закончилось топливо, будет отключен и продолжит двигаться по безопасной орбите вдали от Земли.За девять лет в глубоком космосе Kepler помог ученым открыть более 2600 объектов. Более того, он собрал данные, доказывающие, что в космосе существуют миллиарды планет, многие из которых могут подходить для жизни. Именно с помощью Kepler за пределами Солнечной системы были найдены планеты размером с Землю и меньше.Kepler – первая попытка в миссии NASA найти экзопланету – планету, подобную Земле. Благодаря данным, полученным с помощью этого телескопа, была создана новая область исследований, пролившая свет на тайны Вселенной и на место человека в ней. Ученые смогли увидеть, что во Вселенной существует великое разнообразие звезд, и что от 20 до 50 процентов этих звезд могут иметь планеты, расположенные в пределах так называемой "обитаемой зоны" – то есть имеющие жидкую воду и потому теоретически пригодные для жизни.Телескоп был создан 6 марта 2009 года. Он был оснащен сверхчувствительным фотометром и самой мощной для того времени цифровой камерой. В 2011 году было объявлено, что Kepler обнаружил первую экзопланету – суперземлю в обитаемой зоне звезды, названную Kepler-22 b. В 2013 году в работе телескопа произошли сбои, он вышел из строя, однако в 2014 году его работоспособность была восстановлена.К 2015 году телескоп помог открыть уже тысячу планет, по меньшей мере две из которых были в обитаемой зоне и могли быть похожи на Землю. В январе 2015 года NASA объявило об открытии пяти экзопланет земного типа.В мае 2015 года с помощью телескопа Kepler ученые смогли увидеть взрыв сверхновой KSN 2011b и проследить за теми процессами, которые произошли после взрыва.24 июля 2015 года была найдена экзопланета размером с Землю, расположенная в жилой зоне звезды, похожей на Солнце.Данные, полученные телескопом, сразу становились достоянием общественности и научных сообществ. Это позволило делать открытия невероятными темпами и создать большой задел для других исследований. В NASA подчеркивают, что для изучения всех открытий, сделанных с помощью телескопа, потребуется более десяти лет.Преемником Kepler стал космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), также нацеленный на поиск экзопланет. Он был выведен на орбиту в апреле 2018 года.