Hubble показал «улыбку Вселенной»

Два светящихся глаза и растянутый в улыбке рот — такую картину телескоп отыскал в далеком космосе.Необычное сочетание космических структур обнаружили в галактическом кластере SDSS J0952+3434. Изображение «улыбки Вселенной» было получено с помощью камеры WFC3 телескопа Hubble.В таком сочетании нет ничего необычного. Во-первых, галактики, формирующие «лицо», находятся довольно далеко друг от друга; то, что они вот таким образом видны с Земли — всего лишь случайность. Во-вторых, галактика в форме рта тоже имеет свое объяснение. Свет от нее на пути к Земле прошел мимо какого-то массивного объекта, в результате чего исказился. Это явление называют «эффектом гравитационного линзирования».Телескоп Hubble сделал это фото в рамках миссии по изучению звездообразования в далеких галактиках. Камера WFC3 благодаря своему большому разрешению и чувствительности в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах отлично подходит для это работы. Она дает беспрецедентно четкую картину регионов звездообразования.