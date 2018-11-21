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Съедят ли микробы МКС раньше, чем её затопят?

Съедят ли микробы МКС раньше, чем её затопят?


20 лет назад Россия вывела на орбиту первый элемент Международной космической станции — функционально-грузовой блок «Заря». Что за эти два десятилетия пережила МКС, и сколько ещё ей осталось существовать?
По 16 восходов и закатов в сутки
Спустя два года после отправки «Зари» к станции пристыковался корабль «Союз», доставивший на МКС первый экипаж. С тех пор там побывали более полусотни долговременных экспедиций, а также 7 космических туристов, причем один из них посетил орбиту Земли дважды. В создании и обслуживании международной пилотируемой орбитальной станции приняли посильное участие 15 стран. В итоге МКС стала самым дорогим объектом, возведенным человечеством: он обошёлся более чем в 150 млрд долл. Сегодня в этом проекте участвуют 14 государств, а в состав МКС входят 15 основных модулей, 5 из которых построены Россией, 7 — США. По одному модулю построили Япония и Евросоюз, ещё один модуль построен частной компанией.
Из интересных фактов: постоянный экипаж МКС состоит из 6−7 человек, а единственным источником электрической энергии для нее является Солнце. Станция совершает оборот вокруг Земли примерно за 90 минут, поэтому люди на ее борту могут наблюдать рассветы и закаты каждые 45 минут — по 16 восходов и 16 закатов в сутки.
В 2024 г. планируется завершить работы на МКС и затопить её в Тихом океане. Хотя работу станции могут продлить до 2028 г. или даже дольше. Ведь её техническое состояние сейчас не вызывает особых нареканий.
«Аварии на МКС были, но не слишком серьёзные, — рассказал АиФ.ru инженер-конструктор космических аппаратов и историк космонавтики Сергей Александров. — Например, угрозы возгораний и разгерметизации, утечка аммиака в системе терморегулирования, отказы систем жизнеобеспечения. Несколько раз “вылетали” компьютеры, в том числе и на российском сегменте. Станция при этом оставалась без собственного управления на часы, и даже на сутки, но в это время оно осуществлялось с Земли, из Центра управления космическими полётами в Королёве. Случалось, что из-за неправильной установки ломались солнечные батареи на обшивке».
В российских модулях, например, отказ электроники происходил трижды. А в 2006 г. на МКС произошло задымление, и членам экипажа до конца работ по очищению воздуха пришлось носить защитные очки и респираторы.
«К счастью, всё закончилось благополучно: никаких серьезных инцидентов, которые заставили бы в аварийном порядке возвращать космонавтов и астронавтов на Землю, за 20 лет не было, — говорит астроном, действительный член РАН Михаил Маров. — Зато за эти годы благодаря станции накоплен уникальный научный потенциал. Это и огромный медико-биологический опыт длительных космических полетов, который пригодится, чтобы осваивать ближний и дальний космос, и в первую очередь Луну. Это и результаты экспериментов, которые можно провести только в условиях орбитального полёта. Как, например, лучше всего решать насущные вопросы физиологических потребностей и оправлений человека в подобных условиях? Какими будут генетические, наследственные изменения у космонавтов, которые провели вне Земли долгое время? Обо всем этом мы узнаём именно на МКС».
Следующий шаг — база на Луне?
Сегодня на станции проводятся исследования по биомедицине и биотехнологиям, физике жидкостей, материаловедению и квантовой физике, астрономии, космологии, метеорологии и т. д. Кроме того, там исследуются проблемы глобального потепления, озонового слоя и опустынивания поверхности Земли, изучается действие микрогравитации и радиации на растения, животных и людей, проводятся опыты по робототехнике. Правда, в последние годы всё чаще идут разговоры о том, что практическая польза от МКС исчерпана, а все по-настоящему важные открытия уже сделаны. Надо, мол, двигаться дальше — на Луну, а эпоху орбитальных станций пора закрыть. Так ли это?
Съедят ли микробы МКС раньше, чем её затопят?

«Сколько МКС ещё может прослужить — вопрос сугубо политический, — считает Сергей Александров. — Особых технических препятствий в том, чтобы она функционировала и после 2024 года, нет. «Мир» проработал 15 лет, а МКС — на 5 лет дольше, и это далеко не предел. В международной космической станции заинтересованы Европейское космическое агентство и Япония — собственных подобных проектов у них нет и не предвидится. С США ситуация более неопределенная: для того, чтобы обеспечить американской космонавтике необходимое финансирование, НАСА должна демонстрировать обществу и Конгрессу какие-то яркие и явные победы. Околоземная пилотируемая космонавтика в этом смысле — долгая, кропотливая работа, которая видимых эффектов сейчас не дает. Американцы не раз говорили, что нет смысла продолжать эксплуатацию МКС после 2024 г. Правда, новый директор НАСА Джеймс Брайденстайн отнесся к продолжению проекта более благосклонно.
Что же касается китайцев, то они и вовсе объявили о своём особом пути в космонавтике и намерены создавать на орбите собственную пилотируемую станцию.
Микробы-мутанты и эффект кондиционера в запертой комнате
В общем, дальнейшая судьба МКС пока в тумане. Как скоро она повторит судьбу станции «Мир», затопленной в Тихом океане 23 марта 2001 года? Пока этот вопрос подвешен — над Землей на высоте 400 км.
Между тем, пока в высоких кабинетах решают, что делать с этим уникальным объектом, у него обнаружился невидимый, но грозный враг. Как выяснили недавно учёные из Института медико-биологических проблем РАН, на борту МКС расплодились около 100 видов микроорганизмов, в том числе грибов, которые научились поедать пластик и металл. Они смогли выжить в жёстких условиях космоса, мутировали и стали более живучими и агрессивными.
Съедят ли микробы МКС раньше, чем её затопят?

«Микроорганизмы на орбитальной станции могут усиливать коррозию материалов, негативно воздействовать на аппаратуру, — поясняет АиФ.ru Сергей Александров. — При этом обшивка у российских модулей достаточно толстая, поскольку рассчитана на более грубое обращение, а у модулей других стран — куда тоньше, и, соответственно, она более уязвима. Несут ли космические микробы непосредственную угрозу здоровью людей на борту? МКС в этом плане подобна любому замкнутому помещению с кондиционером, где постоянно живут несколько человек. Риск заболеть от инфекций в такой обстановке всегда выше».
21 ноябрь 2018 /
Космос и Нло
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