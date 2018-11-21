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МКС сможет летать до 2030 года

МКС сможет летать до 2030 года


Техническое состояние Международной космической станции позволяет эксплуатировать ее до 2028-2030 годов, сообщил генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин.
«В этом плане никаких проблем нет. Ремонтопригодно все»
В 2016 году сообщалось, что РКК «Энергия» начала работы над кораблем для затопления МКС. Кроме того, РКК «Энергия» рассчитывает продать НАСА услугу по сведению МКС с орбиты с помощью нового космического грузовика.
21 ноябрь 2018 /
Космос и Нло
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