МКС сможет летать до 2030 года

Техническое состояние Международной космической станции позволяет эксплуатировать ее до 2028-2030 годов, сообщил генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин.«В этом плане никаких проблем нет. Ремонтопригодно все»В 2016 году сообщалось, что РКК «Энергия» начала работы над кораблем для затопления МКС. Кроме того, РКК «Энергия» рассчитывает продать НАСА услугу по сведению МКС с орбиты с помощью нового космического грузовика.