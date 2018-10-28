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Яркий зеленый метеор вспыхнул на Гавайях

Яркий зеленый метеор вспыхнул на Гавайях


Ночью 14 октября одни из крупнейших телескопов мира были ослеплены вспышкой света, вызванной метеором, который взорвался над гавайским вулканом Мауна-Кеа, со светимостью растущей Луны.

Фрэнки Лусена из Пуэрто-Рико заметил объект, когда просматривал кадры, полученные телескопом Канада-Франция-Гавайи (Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT)). «Я занимался поисками красных спрайтов в базе данных, когда наткнулся на этот огненный шар, озаривший небо. Вспышка была такой яркой, что купол одной из обсерваторий смог поймать его зеленое отражение».
Чтобы определить происхождение невероятного метеора, Лусена создал карту созвездий неба за огненным шаром. Судя по результатам, известный метеорный поток не имеет к нему отношения. Так что это случайный космический гость, встретившийся с Землей на пути ее вращения вокруг Солнца.
28 октябрь 2018 /
Космос и Нло
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