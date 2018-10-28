Самые странные предметы, обнаруженные на снимках Марса

На Красной планете есть статуи богов, сады и даже базы пришельцев: именно так считают многочисленные уфологи. Мы же в новом видео постараемся рассмотреть этот вопрос с другой стороны.Чего только не встретишь на снимках с Красной планеты. Воспитанная родной Землей человеческая фантазия рисует невероятных животных или предметы, которые земляне привыкли видеть дома.Даже если на фото с Марса всего лишь пустыня и пара ничем не примечательных камней, человек может увидеть на нем «послание внеземной цивилизации». Доказано наукой.Однако Марс и правда таит немало интересных вещей, никак не связанных с фантастикой или мистикой. Исследуя разные странные, на первый взгляд, объекты, можно больше понять геологическую историю Марса и то, какие условия ранее были на его соседке Земле.