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Российские ученые придумали систему для сбора космического мусора

Российские ученые придумали систему для сбора космического мусора


Российские ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова предложили систему, способную автоматически собирать космический мусор с орбиты Земли при помощи прочных тросов, а также математически смоделировали ее функционирование.
Предложенная работающими с искусственными спутниками специалистами система состоит из основного спутника и двух спутников-ловушек. Эти ловушки прикреплены к головному с помощью прочных тросов. Учеными предполагается, что и спутники-ловушки, и контейнеры с мусором не обладают своими двигателями, что позволит вести их управление тросами с головного спутника, не расходуя при этом топливо.
Отмечается, что результаты данной работы могут помочь не только в создании спутников, которые призваны для сбора мусора в космосе, но и для иных космических задач, где необходимо использование тросов.
Ученые планируют разработать инженерную конструкцию на базе математической модели уже к 2020 году.
07 сентябрь 2018 /
Космос и Нло
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