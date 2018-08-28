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Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?


Марс никогда не будет таким же большим, как полная Луна. Но ведь это далеко не самая большая планета. С точки зрения человека, Солнце и Луна всегда будут доминировать в земных небесах. Но мы знаем, что Юпитер, Сатурн — все эти планеты гиганты — никогда не будут такими же большими на небе, как Солнце или Луна. Почему?
Перед Солнцем и Луной меркнет все остальное, если говорить о яркости, и они кажутся больше с точки зрения углового размера: около 30 угловых минут (30′), или половина градуса.
Какие планеты на ночном небе самые большие?
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Все планеты в нашей Солнечной системе больше и крупнее Луны, но находятся намного дальше от Земли, чем она.
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Чем ближе планеты к Земле, тем больше они кажутся
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Но их угловые размеры меняются, поскольку планеты вращаются относительно друг друга.
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Меркурий, самая небольшая планета, меняется с 4,5′ ‘ до 13’ ‘, где 1’ ‘ (угловая секунда) — 1/3600 градуса.
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Нептун (от 2,2′ ‘ до 2,4’ ‘) и Уран (от 3,3’ ‘ до 4,1’ ‘) будут казаться еще меньше.
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Их значительная удаленность от Земли это обеспечит.
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Марс испытывает самые большие относительные вариации углового размера, от 3,5′ ‘ до 25,1’ ‘.
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Сатурн, вторая по размера планета, варьируется от 14,5′ ‘ до 20,1’ ‘, но если вы включите ее главные кольца, размер вариаций будет огромным — от 33,8’ ‘ до 46,9’ ‘.
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Юпитер, крупнейшая из планет, находится довольно далеко от Земли.
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Ее угловой размер варьируется от 29,8′ ‘ до 46,9’ ‘.
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Венера, наша сестринская планета, подходит близко к Земле, варьируясь от 9,7′ ‘ до внушительных 66’ ‘.
Какие планеты кажутся самыми большими с Земли?

Люди с отменным зрением, когда Венера подходит ближе всего, могут разглядеть ее фазу полумесяца даже без телескопа.
28 август 2018 /
Космос и Нло
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