15000 галактик на одном фото

Телескоп «Хаббл» по-прежнему доставляет шикарные виды небес. Последний снимок телескопа напомнит вам о том, насколько вы ничтожны в грандиозной картине бытия.Снимок, который вы видите выше, упакован крошечными деталями, но размеры объектов, которые создают эти крошечные детали, колоссальны. Вы видите тысячи галактик, многие из которых дают жизнь совершенно новым звездам. Здесь снимок можно найти в высоком разрешении.«Астрономы использовали ультрафиолетовое зрение космического телескопа Хаббла, чтобы сделать одну из крупнейших панорам огня и ярости, в которых рождаются звезды в далекой Вселенной. Это поле включает примерно 15 000 галактик, 12 000 из которых формируют звезды. Ультрафиолетовое зрение «Хаббла» открывает новое окно в развивающуюся Вселенную, отслеживая рождение звезд за последние 11 милиардов лет вплоть до самого бурного периода звездообразования в космосе, который случился спустя 3 миллиарда лет после Большого Взрыва».Чтобы вы понимали, о каких масштабах идет речь, представьте, что наша Солнечная система и все планеты, луны и случайные обломки между ними, удерживаются на месте одной звездой. По оценкам астрономов, в Млечном Пути — нашей родной галактике — находится 400 миллиардов звезд. Умножьте это на 15 000 и получите примерное представление о том, сколько звезд, планет и лун находится на этой картинке. Можете добавить или убрать пару триллионов звезд, потому что не все галактики создаются равными.