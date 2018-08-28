Кремированные останки теперь можно рассеивать по космосу

Традиционные ритуальные услуги обычно стоят недешево. Теперь же появилась возможность позаботиться о своих останках более доступными, но и весьма экзотическими способами.Вы когда-нибудь задумывались о том, что после вашей смерти будет с вашими останками? Рано или поздно об этом начинает размышлять каждый. До недавнего времени было доступно всего два варианта: традиционное захоронение в гробу и кремация, после которой прах хранится на полке у кого-то из родственников или в склепе в специальной вазе. Однако, теперь появились новые способы заботы о земных останках и того, где они окажутся в итоге.Первый из этих новых способов предлагает компания Neptune Memorial. Она отлично подходит тем, кто любит воду и ее обитателей. Проще говоря, компания предлагает захоронение кремированных останков «клиента» на «затопленном кладбище» в нескольких милях от побережья Майями, Флорида. Кладбище представляет собой живой коралловый риф, который по завершении работ будет занимать 16 акров. Примерно за $2600 вы можете зарезервировать на рифе точку на глубине 12 метров, куда смогут опуститься ваши родные и близкие, чтобы посетить ваше последнее пристанище, также увидеть десятки видов рыб и других живых организмов, населяющих это кладбище.Второй вариант несколько дороже. За какие-то $4600 Российская компания Spaceway заберет ваши останки, поместит их к капсуле, которая затем будет прикреплена к чему-то наподобие стратостата, а затем отправит все это прямо в небо. Когда капсула достигнет высоты около 30 километров, она откроется и выпустит содержимое. Как утверждается, прах «растворится в пространстве космоса», а некоторая его часть постепенно рассеется в атмосфере.Согласно порталу Parting.com, средняя цена на традиционные похороны составляет от $7000 до $10000, включая гроб, церемонию, могильный камень и другие расходы. Кремации стоят гораздо меньше – всего несколько тысяч. Учитывая все вышесказанное, цены на новые услуги не так уж плохи. По крайней мере, не придется беспокоиться о расхитителях гробниц и том, что вы можете стать одним из ходячих мертвецов, если наступит зомби-апокалипсис.