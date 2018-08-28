Представлен прототип жилого модуля будущей окололунной станции
На этой неделе американская компания Lockheed Martin продемонстрировала жилой комплекс, предназначенный для будущей международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway. В основу прототипа лег один из многоцелевых модулей снабжения, построенных для NASA Итальянским космическим агентством (ИКА) в конце 90-х годов. Имя модуля — «Донателло». Предполагалось, что он займется доставкой грузов на Международную космическую станцию (МКС), но «Донателло» так ни разу и не вышел в открытый космос. Сейчас специалисты компании, используя шлемы дополненной реальности, изменили его конструкцию так, чтобы она отвечала потребностям четырех астронавтов. Форма модуля цилиндрическая, его ширина — четыре с половиной метра, а длинна — 6,7 метра. Капсула должна стать удобным жильем для космонавтов на срок от 30 до 60 дней, поэтому инженеры превратили ее интерьер в трансформер. В ней уместились научная установка, система жизнеобеспечения, спальные места, тренажеры и роботизированное рабочее место. Менеджер проекта Билл Пратт (Bill Pratt) рассказал о видении команды: «Подумайте об этом, как о доме на колесах в космосе. Представьте, когда вы живете в трейлере, ваш стол превращается в кровать, остальные вещи тоже постоянно перемещаются, чтобы предоставить вам максимум полезного пространства. Это как раз то, чем мы занимаемся».
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