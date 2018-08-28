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Представлен прототип жилого модуля будущей окололунной станции

Представлен прототип жилого модуля будущей окололунной станции


На этой неделе американская компания Lockheed Martin продемонстрировала жилой комплекс, предназначенный для будущей международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway.
В основу прототипа лег один из многоцелевых модулей снабжения, построенных для NASA Итальянским космическим агентством (ИКА) в конце 90-х годов. Имя модуля — «Донателло». Предполагалось, что он займется доставкой грузов на Международную космическую станцию (МКС), но «Донателло» так ни разу и не вышел в открытый космос. Сейчас специалисты компании, используя шлемы дополненной реальности, изменили его конструкцию так, чтобы она отвечала потребностям четырех астронавтов.
Форма модуля цилиндрическая, его ширина — четыре с половиной метра, а длинна — 6,7 метра. Капсула должна стать удобным жильем для космонавтов на срок от 30 до 60 дней, поэтому инженеры превратили ее интерьер в трансформер. В ней уместились научная установка, система жизнеобеспечения, спальные места, тренажеры и роботизированное рабочее место.
Менеджер проекта Билл Пратт (Bill Pratt) рассказал о видении команды:
«Подумайте об этом, как о доме на колесах в космосе. Представьте, когда вы живете в трейлере, ваш стол превращается в кровать, остальные вещи тоже постоянно перемещаются, чтобы предоставить вам максимум полезного пространства. Это как раз то, чем мы занимаемся».


Представитель компании Тони Антонелли (Tony Antonelli) рассказывает о модуле / ©FLORIDA TODAY
Lockheed Martin входит в группу из шести подрядчиков, среди которых такие компании, как Boeing, Sierra Nevada Corporation, Orbital ATK, NanoRacks и Bigelow Aerospace. Все они должны разработать собственные модели жилых модулей к концу 2018 года. Для этих целей Космическое агентство выделило 65 миллионов долларов.
Запуск первого энергетического модуля запланирован на 2022 год. Жилой модуль должен отправится с Земли в 2025 году. Станцию Gateway намереваются использовать в качестве отправной точки для экспедиции к Марсу, которая должна состояться в 2033 году.
28 август 2018 /
Космос и Нло
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