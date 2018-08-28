До нашей Вселенной существовала другая

Вселенная, в которой мы живем, возможно, является не первой. Группа ведущих физиков обнаружила признаки того, что до нее могли существовать другие вселенные со своими черными дырами.Как сообщается в исследовании, космическое микроволновое фоновое излучение (англ. cosmic microwave background — CMB) — то же самое, что вызывает белый шум на экране телевизора, — свидетельствует об остатках этих черных дыр.Согласно теории, названной конформной циклической космологией (англ. conformal cyclic cosmology — CCC), вселенные последовательно развиваются, расширяются и умирают. Черные дыры в каждой из них оставляют свой след в следующей вселенной.В соответствии с недавно опубликованными результатами, эти черные дыры можно обнаружить по CMB.«Если вселенная продолжает и продолжает существовать, а черные дыры пожирают все вокруг, в какой-то момент у нас останутся только черные дыры», — объяснил доктор Роджер Пенроуз из Оксфордского университета.Считается, что черные дыры с течением времени неуклонно теряют массу и излучают огромное количество радиации безмассовых частиц, называемых гравитонами и фотонами. По мнению автора, если это правда, тогда черные дыры должны постепенно сокращаться, пока не достигнут полного распада, оставляя после себя огромное количество безмассовых частиц.Следуя специальной теории относительности Эйнштейна, безмассовые частицы не подчиняются тем же законам физики, что и объекты с массой. Это означает, что они существуют во вселенной без взаимодействия.«Вселенная, заполненная только гравитонами или фотонами, не будет иметь ни времени, ни пространства», — говорит математик Даниэль Ан из Государственного университета Нью-Йорка.Согласно теории CCC, состояние вселенной после распада черной дыры напоминает чрезвычайно сжатое и находящееся под давлением состояние Большого Взрыва.По словам доктора Пенроуза, определение существования черной дыры по CMB не связано с самим объектом, а только с излучением, которое она произвела в течение своей жизни. Он считает, что наконец нашел доказательства этого явления.Ученые провели версию статистического анализа, которая рассматривала различные участки неба, и регулярно следили за областями, где галактики и звездный свет не препятствуют наблюдению CMB. Затем эти данные сравнивались с областями, где распределение микроволновых частот соответствует ожидаемому, если «точки Хокинга» существуют. Потом данные сопоставлялись с модельными данными CMB, которые были получены случайным образом.Это выполнялось, чтобы исключить возможность того, что некоторые из «точек Хокинга» сформировались случайно. Если случайно генерируемые данные CMB не могут имитировать «точки Хокинга», это строго говорит о том, что недавно идентифицированные «точки Хокинга» действительно являются остатками угасших черных дыр.