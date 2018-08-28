«Опасный астероид» 28 августа пройдет мимо Земли и не нанесет нам вреда

В последние несколько дней некоторые СМИ сообщали о «потенциально опасном» астероиде, который пройдет в «опасной близости» к Земле во вторник, 28 августа – однако, к сожалению любителей сенсаций, это не совсем так.Это правда, что астероид 2016 NF23 действительно существует. Правдой также является то, что НАСА рассматривает этот астероид как околоземный объект. Кроме того, этот астероид действительно считается потенциально опасным астероидом из-за своего размера и расстояния до Земли. И вместе с тем, астероид 2016 NF23 не представляет никакой опасности для нашей планеты.Астероид 2016 NF23 пройдет мимо Земли во вторник, 28 августа, в 3:38 UTC, на расстоянии примерно 13,2 дистанции Земля-Луна (lunar distances, LD), или 5 миллионов километров, от нашей планеты. Для сравнения, диаметр Земли составляет всего лишь примерно 12,7 тысячи километров, то есть, он в несколько сотен раз меньше расстояния до астероида в точке его максимального сближения с Землей.Согласно оценкам НАСА, размер астероида 2016 NF23 составляет от 70 до 160 метров. Астероид движется со скоростью 32400 километров в час. Эта скорость может показаться весьма устрашающей, однако стоит отметить, что каменистые объекты пролетают мимо Земли довольно часто, и зачастую они оказываются намного ближе к нашей планете, чем астероид 2016 NF23, сообщает НАСА.