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Телескоп НАСА Kepler вновь возвращается в «спящий режим»

Телескоп НАСА Kepler вновь возвращается в «спящий режим»


Космический телескоп НАСА Kepler («Кеплер»), при помощи которого было открыто примерно 70 процентов всех экзопланет, известных человечеству до настоящего времени, израсходовал почти все запасы своего топлива. В начале июля космическая обсерватория была намеренно переведена в режим пониженного потребления энергии, чтобы обеспечить необходимое остаточное количество горючего для особой ориентации космического аппарата по отношению к Земле, в которой он должен был находиться для передачи новейших собранных данных на нашу планету четырьмя неделями позже.
Такие «окна» для передачи данных представляются отнюдь не всегда; как «Кеплер», так и другие космические аппараты НАСА, находящиеся за пределами околоземной орбиты, должны ждать своей очереди на использование для передачи данных сети радиоантенн Deep Space Network агентства.
Данные, собранные при помощи «Кеплера», были успешно переданы на Землю в начале августа. Однако в настоящее время космический телескоп вновь был переведен в «спящий режим», и будущее обсерватории представляется весьма малообещающим, указали члены научной команды миссии в обновлении статуса, опубликованном вчера, 24 августа.
Космический телескоп Kepler был запущен в 2009 г. с миссией поиска далеких планет; в 2013 г. у аппарата вышли из строя гироскопы-маховики, необходимые для ориентации аппарата в пространстве, и основная миссия была завершена, однако научная команда телескопа нашла способ «продлить жизнь» «Кеплеру» – эта новая миссия космической обсерватории получила название K2.
Перезаправка «Кеплера» не представляется возможной, в отличие от космического телескопа Hubble, отмечают члены команды миссии K2, поскольку «охотник за планетами» находится не на околоземной орбите, как «Хаббл», а движется по орбите вокруг Солнца, пребывая на расстоянии в миллионы километров от Земли.
28 август 2018 /
Космос и Нло
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