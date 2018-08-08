Год жизни в космосе омолодил клетки космонавта

Теломеры представляют собой концевые участки хромосом, защищающие их от поломок, и на протяжении всей жизни человека они постепенно укорачиваются. Сокращение теломер до определенной критической точки переводит клетку в "режим старости", выключая ее из работы организма.

Иными словами, можно говорить о том, что жизнь в космосе по каким-то пока не известным причинам приводит к тому, что процесс клеточного старения или полностью останавливается, или даже обращается вспять.





Скотт Келли и Марк Келли, как рассказали НАСА, участвовали в любопытном эксперименте, в рамках которого медики американского космического агентства пытались оценить то, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека. Скотт и Марк являются однояйцевыми близнецами и их жизнь протекала схожим образом – оба из них являются астронавтами, что позволило ученым решить эту задачу максимально строгим образом.

Забрав пробы крови и других тканей перед и после годовой "командировки" на МКС, медики НАСА сравнили их и выделили несколько других интересных изменений, помимо удлинения теломер, которые вызвала жизнь в космосе.



К примеру, длительная жизнь в космосе, как и подозревали ученые раньше, приводит к замедлению темпов формирования костей, а также вызывает небольшие негативные изменения в скорости и точности работы памяти. И тот, и другой негативный фактор, как подчеркивают в НАСА, были недостаточно большими для того, чтобы вызвать серьезные проблемы для здоровья человека при путешествии к Луне или к Марсу.

Еще одним интересным наблюдением стало открытие того, что жизнь в космосе может усиливать воспаления, повышая уровень жиров и гормонов в теле, а состав микрофлоры в кишечнике Скотта Келли заметно поменялся во время жизни на орбите. После того, как он вернулся на Землю, и то, и другое пришло в норму.





Что еще интереснее, однояйцевые близнецы оказались не полностью идентичными с генетической точки зрения – расшифровка их РНК и ДНК показала, что свыше 200 тысяч сигнальных РНК, регулирующих работу различных генов, содержались в клетках Скотта и Марка в разных количествах. Эти различия, как отмечают ученые, могли быть вызваны как новоприобретенными мутациями, так и самим фактом попадания в космос. Что именно породило их, биологи пообещали узнать в ходе последующего анализа образцов.



По словам НАСА, финальный отчет по здоровью близнецов Келли будет опубликован во второй половине года в одном из престижных научных журналов. Эти данные и публикации, как надеются исследователи, помогут НАСА и всей Земле в целом подготовиться к путешествию на Марс и другие планеты.



