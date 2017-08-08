Еще до начала эры освоения пространства невесомости люди утверждали, что ученые могут изменить не только Землю, но и научиться управлять погодой. Развитие космоса, серьезно повлияло на развитее Земли.

Развитие космоса в СССР связано с именами М.К. Тихонравова и С. П. Королева. В 1945 году была создана группа специалистов РНИИ, которая занималась разработкой проекта первого в мире пилотируемого ракетного аппарата. Планировалось отправить на борту двух космонавтов, для изучения верхних слоев атмосферы.

Космос – уникален тем, что мы ничего о нем не знали длительное время, раньше все, что не могли люди объяснить, казалось нам чем-то из области фантастики. Сегодня увидеть планету с космоса или процессы, происходящие на Солнце, мы можем благодаря именно исследованиям ученым. Сорок с небольшим лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли, для космической эры, это совсем не срок. Однако развитие космоса и история уже содержит не одну серию уникальных достижений и открытий, первые из которых делал Советский Союз, США и другие страны.

Сегодня спутников, находящихся на орбите Земли насчитывается тысячи, они уже были на Марсе, Венере и на Луне.

Первый человек в космосе

Одно из важнейших событий, которое содержит история развития космоса и за которым наблюдал весь мир – полет первого человека в космос, осуществленный 12 апреля 1961 года. В пространство невесомости посчастливилось отправиться юному смоленскому парню с невероятной харизмой Юрию Алексеевичу Гагарину. С того момента открылись большие перспективы развития космоса. Затем улетел экипаж, состоящий из нескольких человек, первая женщина попала в космос, создали орбитальную станцию «Мир». Для создания оптимальных условий полета и нахождения в космосе требовалось решить множество задач, которые в дальнейшем послужили толчком в развитии небесной и теоретической механике.

Развитие космоса в России связано с производством инновационных вычислительных машин, что послужило зарождению новой дисциплины – динамике космического полета. Телевещание, космическая связь, системы навигации вышли на новый уровень и уже в 1965 году мы увидели первые фотографии планеты Марс, Сатурн. Без спутниковых навигационных систем сегодня нельзя представить себе транспортную отрасль и работу военной техники. Дело это весьма познавательное развитие космоса в каждой школьной программе включенная такая тема.

Сегодня есть увлекательные методичные материалы «развитие речи космос подготовительная группа», позволяющие получить основную информацию о планетах, звездах, Луне, Солнце. Дети обучаются и проявляют интерес к вопросам о Вселенной. Деткам постарше предлагается освоить «развитие речи космос средняя группа», где уже более научным языком объясняются основные понятия.

Исследования в космосе вывели на новый уровень медицину. Нужно изучить реакцию организма на состояние невесомости, его нервной системы. Чтобы создать максимально комфортные условия жизнеобеспечения и знать, какие задания можно поручать человеку, который находится длительное время в космосе. Определяющую роль играет использование космических ресурсов в создании информационного пространства России, внедрения сети Интернет. Качественный обмен информации сегодня не менее важен, чем обмен оружием. Именно так правильно формируется развитие представлений о космосе.

Пилотируемая космонавтика преследует исключительно мирные цели: грамотное использование ресурсов Земли, решение проблем, связанных с экологическим мониторингом океана и суши, развитее науки.