Мы знаем, как выглядит космос, теперь не только потому, что смотрим в ночное небо и видим звезды.

Новейшие технологии, современная аппаратура позволяет делать снимки разных космических объектов, расположенных на больших расстояниях, их расположение относительно друг друга, видоизменение и многое другое. Каждый из нас знает, как выглядит космос на самом деле, потому что мы его видим сами, вооруженным глазом или через телескоп.

Земля и другие планеты

Мы знаем, как выглядит космос и называем им все, что находится за пределами планеты Земля: звезды, галактики, Луна, Солнце, черные дыры и другие объекты. Возможно, в скором времени космический туризм будет настолько развит и доступен, что каждый сможет позволить себе такое путешествие и увидеть своими глазами лицезреть, как выглядит Земля из космоса, сегодня же большинство из них любуется захватывающими панорамами на фотографиях.

На фото Земля выглядит потрясающе, будто специально подсвечена огромными прожекторами. Однако если вы хотите узнать, как выглядит Земля из космоса на самом деле, то вам лучше изучить коллекцию снимков Майкла Бенсона, которые он запросил у NASA. Невероятно красивое зрелище – вид на Землю ночью, миллиарды мерцающих огней, покрывают планету в свете которых она не такая уж и темная, как может это показаться сначала.

Как выглядят звезды

Как выглядит планета земля из космоса, мы уже знаем, можно даже увидеть некоторые объекты: моря, горы, ночью множество огней, облака. Но, что можно сказать о других объектах? Помимо Солнца мы видим также и другие звезды, и подсчитать, сколько их на самом деле нереально. В космосе скопления звезд объединяются туманами, представляя собой молочно-белую полосу, которая постепенно уходит вдаль. Мы называем ее «Млечный Путь». Как правило, мы видим звезды в белом, желтом, красном и зеленом цвете. Однако они могут быть совершенно разного цвета, формы, размера. Основной химически элемент, из которого состоит небесное тело – гелий и водород. Сложно представить, как выглядит звезда в космосе, мы видим их красивыми, маленькими, сияющими, и даже придумали им форму, но на самом деле, это просто светящиеся газовые шары.

Долгое время считалось, что звезды не меняют своей формы, однако она меняется, а Солнце пульсирует и уменьшается на 20 метров каждые сутки в диаметре. Кстати, если интересно – есть гусеница которая выглядит как космос. Это невероятно красивое насекомое, туловище которой усыпано многочисленными «звездами». Что касается других, самых таинственных субстанций – никто точно не знает как выглядит черная дыра в космосе на самом деле. На данный момент не существует прибора, способного изучить черные дыры, как снаружи, так и изнутри, все, что мы знаем, основано на анализах и предположениях.

Весьма интересно наблюдать и увидеть, как выглядит салют из космоса. Зрелище потрясающее. Это невероятной красоты большие разноцветные вспышки, которые загораются и в мгновение потухают. Большинство снимков, которые мы можем видеть, это Ближний космос, сфотографировать, что находится на расстоянии сотен тысяч и миллионов световых лет, мы еще не можем. Нет такой аппаратуры и летательного аппарата, способного улететь в Далекий космос и изучить его хоть частично.