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Проблема освоения космоса

С момента начала освоения космоса многие непонятные вещи стали вполне объяснимыми явлениями, а некоторые не разгаданы до сих пор. Биосфера земли тесно взаимодействует с космической средой, что доказывает – все процессы, которые происходят в космосе, влияют на нашу планету. И это глобальные проблемы человечества освоение космоса здесь играет не последнюю роль.

Какое-то время считалось, что изучение Вселенной не приносит вреда и никак не сказывается на состоянии Земли. Однако есть не одна проблема освоения космоса причины, которых мы рассмотрим сегодня.

Ученые начали серьезно рассматривать вопрос: есть ли проблема освоения космоса, и появление озоновых дыр заставило их задуматься. После ряда проведенных исследований, оказалось, в сравнении с тем, что происходит в верхнем слое атмосферы, проблема с озоном не самая страшная. Запуск космического корабля воздействует на атмосферу, вернее на верхние ее слои, также как взрыв атомной бомбы на окружающую земную среду.

Для нас Глубокое Черное – практически не обжитая среда, однако и здесь есть проблема, связанная с засорением. Основная проблема освоения космоса, заключается в том, что обломки кораблей их ликвидация, приводит к тому, мусор скапливается, превращаясь в огромную свалку. Только в ближнем космосе находится 3000 тонн мусора, и его растущие объемы представляют реальную угрозу для пилотируемых полетов, техники, оборудования и даже для жителей Земли.

Поэтому, если не принять меры, и не найти решение проблемы освоения космоса, то космическая эпоха в ближайшем будущем закончится. Бессмысленно отрицать, что летательные аппараты плохо влияют на окружающую среду, происходит разрушение озонового слоя, атмосфера засоряется окислами углерода. И это уже глобальная проблема освоения космоса.

Проблема: варп-двигателей пока нет

Самый быстрый аппарат, созданный человеком –  зонд Helios 2, и если мы могли бы слышать звуки, доносящиеся из космоса, то во время полета объекта возле Солнца до нас доносился бы свист. Скорость Helios 2 превышала 250 000 км/ч, что в 100 больше скорости пули. Но даже этот аппарат бы летел до Солнца 19 000 лет. Такие полеты на данный момент могут быть только в проектах, потому как реально их осуществить невозможно. Но пока существует проблема освоения космоса пути решения будут разрабатываться.

Не создано еще термоядерного двигателя, так как нет подходящих ресурсов в нужном объеме. В вариантах космического движения человечество нуждается в революции. Разогнаться в космосе весьма сложно, керосина, которым заправляют ракеты, хватит только для старта. Существует также проблема мирового освоения космоса, и сейчас мы рассмотрим этот вопрос подробнее.

Мирное освоение космоса

Что это означает проблема мирного освоения космоса? Прежде всего, отказ от военных программ. Вселенная должна быть не полем боя, а фундаментом для создания нового будущего.  Долгое время космос был ареной военно-политического соперничества, но его пространство должно быть исключительно мирным.  Это требует, чтобы все страны сконцентрировали свои экономические, технические и интеллектуальные усилия для освоения пространства невесомости. Чтобы это было действительно мирное освоение космоса сущность проблемы нужно изучать сообща.

Космос является ярким примером, какие результаты может принести созидательный мировой труд и объединение усилий для благих целей: решения экологических, народнохозяйственных и научных задач. Вселенная глобальная среда, поэтому это глобальная проблема мирного освоения космоса, касающаяся всех стран на Земле.

03 август 2017 /
Космос и Нло
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