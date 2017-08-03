Это первый человек в мире, совершивший полет в космос. Первый полет Гагарина в космос стал серьезным толчком для дальнейшего исследования пространства невесомости. За этим знаменательным событием следил весь мир, а для СССР этот день особенным еще тем, что он означал победу в страстной гонке с Америкой за лидерство в освоении космоса.

Родиной нашего летчика-героя является деревня Клушино, что находится в Смоленской области. Все детство Юра провел здесь с родителями, любимой мамой и отцом, мастером плотницкого дела. Родился Гагарин 9 марта 1934 года и в возрасте 27 лет уже отправился в космос. Итак, Гагарин первый в космосе год полета сделал его одним из самых известных людей в мире.

Подготовка к полету

Среди списка кандидатов Гагарина выбрали не сразу, ему пришлось, как и всем претендентам пройти серьезную подготовку, для этого требовалось переехать в Москву. Одновременно готовился к полету и сам корабль, знаменитый «Восток-1», на котором осуществится первый полет человека в космос Гагарин и другие кандидаты ознакомились с судном предварительно. Спроектировать и воплотить такой аппарат в жизнь, весьма сложная задача, выполнить которую удалось российскому инженеру Сергею Королеву.

Нужно было создать объект, способный обеспечить не только безопасный полет на орбиту Земли, но и создать необходимые условия жизнеобеспечения экипажу. После того, как Гагарин совершил первый полет в космос, он поделился своими наблюдениями и эмоциями, условия пребывания на корабле стали улучшать и совершенствовать.

В кабине судна располагалось кресло со востренной катапультой, чтобы при необходимости можно было его отделить от корабля. Кресло, это самая необходимая деталь, которая есть на корабле. В нем находятся медикаменты, рация и даже спасательная лодка. Оболочка корабля, несмотря, что выполнена из высококачественных, прочных материалов, нагревается до критических температур в плотных слоях атмосферы. Поэтому для создания иллюминаторов использовалось жаропрочное стекло. Рассмотрим, как произошел первый полет Ю. Гагарина в космос подробнее.

Как это было?

Когда был осуществлен первый полет Гагарина в космос дата известна всем. Произошло историческое событие 12 апреля 1961 года в 09:17 по столичному времени – это был первый полет Гагарина в космос. При выборе кандидата личные качества практически не оценивались, куда важнее были физические параметры, абсолютное здоровье, участие в членской партии и политическая активность. Смоленский паренек подходил идеально.

Первый полет в космос Юрия Гагарина, прошел хорошо, стартовал ракетоноситель успешно, без перебоев. Цель полета была простая, но в каких условиях ее нужно было осуществить представить страшно. Гагарин пил, ел, записывал свои наблюдения и ощущения карандашом. Опасность полета заключалась еще в том, что никто не знал как отреагирует нервно-психологическая система человека, оказавшегося в пространстве невесомости далеко от Земли, где никого раньше не было. Чтобы не случилось срыва, Гагарину дали указание на протяжении всего полета поддерживать связь с домом, что он и делал все 108 минут. Год первого полета в космос Гагарина знает весь мир, это историческая дата стала стартом для дальнейших открытий.

Дата первого полета в космос Гагарина вошла в историю, как одно из самых знаменательных событий в мире науки для СССР. Мало кто может представить, но космонавту пришлось пережить не только восторг и восхищение. Были ситуации, которые могли закончиться трагично. В конце полета, тормозная двигательная установка сработала не идеально и выдала запрет на разделение отсеков. Все это время корабль кувыркался с невероятной скоростью перед входом в атмосферу. Однако все обошлось, и Гагарин приземлился удачно, несмотря на то, что произошла посадка не вблизи Сталинграда, как было запланировано, а под Саратовом. И мы с гордостью уже на протяжении 56 лет говорим, что первый полет в космос совершил Юрий Гагарин, наш соотечественник.