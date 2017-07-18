Первый выход в открытый космос

Началом стремительного изучения Вселенной принято считать 12 апреля 1961 года, когда впервые в космос отправился человек и им стал Юрий Гагарин, гражданин СССР. Год за годом после его полета делались новые и новые открытия.

Открытый космос

Оказаться за пределами космического корабля в одном скафандре – рискованное занятие. Ровно 52 года назад летчик Советского Союза Алексей Леонов совершил выход в открытый космос. Несмотря на то, что Леонов пробыл в безвоздушном пространстве всего 12 минут, это был настоящий подвиг. Эти несколько минут космонавт называет абсолютной тишиной, об этом он говорил в своих первых интервью. Сегодня год выхода человека в открытый космос знает каждый школьник. В 1965 году 12 марта корабль «Восход-2» стартовал на борту с Алексеем Леоновым и командиром аппарата Павлом Беляевым, с тех пор эта дата является важной для истории России. Леонов выход в открытый космос совершил, когда ему был 31 год.

Как это было

Первая в истории прогулка человека в космосе за пределами борта корабля вызвала во всем мире настоящий восторг. Притом, что произошло это, именно когда СССР с Америкой яро соперничали за звание первых в области освоения пространства невесомости. Выход в открытый космос был расценен на тот момент как пропагандистский успех Советского Союза и серьезный удар по национальной гордости американцев.

Выход Леонова в открытый космос – это настоящий прорыв в области освоения Вселенной. На самом деле было множество опасных моментов во время полета, которые испытал на себе космонавт. Практически сразу раздуло его скафандр в результате сильного давления. Чтобы разрешить проблему летчику пришлось нарушить инструкцию и снизить давление внутри. Именно поэтому он вошел на корабль не ногами вперед, а головой. Космонавт Леонов выход в открытый космос, несмотря на все проблемы, совершил успешно и приземлился удачно.

Несмотря на технический осмотр судна и его тщательную подготовку к полету, проблемы все же возникали. Резкий перепад температур привел к тому, что в обшивке люка образовалась расщелина. Что повлекло бы за собой разгерметизацию корабля и смерть космонавтов. После того, как был совершен первый выход в открытый космос год за годом исследования проводились все активнее.

Во времена Советского Союза о произошедших внештатных ситуациях умалчивали, правду обнародовали сравнительно недавно, в том числе и выход человека в открытый космос был неидеальным. Но сегодня уже можно рассказать всю правду. В частности, что Алексей Леонов выход в открытый космос чуть не совершил без страховочного троса, и если бы ни командир корабля, который вовремя заметил это, тело Беляева по сей день, было на орбите планеты.

Что чувствовал Леонов

Выход космонавта в открытый космос – это настоящий подвиг и прорыв в науке. Алексей Леонов навсегда останется первым человеком в истории человечества, который увидел планету Земля с высоты 500 км. При этом он совершенно не чувствовал движения, хотя летел со скоростью, в несколько раз превышавшей скорость реактивного самолета. Невозможно на Земле почувствовать гигантской среды, окружающей человека, такое доступно исключительно с космоса. Когда Леонов увидел Иртыш, ему поступила команда возвращаться на аборт корабля, но он не сразу смог это сделать из-за раздутого скафандра. К счастью, выход Алексея Леонова в открытый космос закончился успешно.