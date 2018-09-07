Астрономы разглядели в космосе мини-галактики

Ученым из Института астрономии им. Макса Планка удалось обнаружить в космосе необычную "популяцию" крошечных, молодых галактик, в которых активно формируются звезды. Открытие было сделано благодаря телескопу Хаббл, позволившему вернуться на 9 млрд лет назад.

Галактики производят в большом количестве звезды с такой интенсивностью, при которой уже через десять миллионов лет число звезд увеличится во множество раз. Для сравнения, чтобы произвести такое же количество звезд, галактике Млечный Путь потребовалось в тысячу раз больше времени.

Отметим, что карликовые галактики приблизительно в сто раз меньше, чем Млечный Путь. Их звездные показатели формирования чрезвычайно высоки, даже для молодой Вселенной. Они видны на изображениях, сделанных телескопом Хаббл, потому что радиация от населяющих их молодых и горячих звезд заставила кислород, находящийся в газе, светится в флуоресцентном свете.

"Галактики были там все время, но до недавнего времени астрономы были просто не в состоянии их увидеть, поскольку они очень маленькие. Благодаря телескопу Хаббл, который был направлен на нужные участки неба, мы смогли их заметить" — цитирует Ариена ван дер Веля из Института Макса Планка Infuture.