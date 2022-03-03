Вдумчивая подготовка ко сну помогает уснуть

Качество сна улучшается благодаря нейронам, от которых зависит «предсонное» поведение.

Стресс не даёт уснуть, и многие пытаются справиться с этим с помощью медикаментов, которые не всегда безопасны для здоровья. Сотрудники Мичиганского университета пишут в Current Biology что есть и другой способ уложить себя спать, более безопасный и, возможно, более эффективный.

Готовясь ко сну, мы выполняем серию действий: расстилаем постель, чистим зубы, ставим будильник и т. д. Этот ритуал повторяется изо дня в день, и, как считается, помогает мозгу успокоиться и настроиться на сон. Однако до сих пор никто не показывал напрямую, что есть причинно-следственная связь между «предсонным» ритуалом и качеством сна.

Между тем животные тоже ведут себя определённым образом перед сном — достаточно понаблюдать за собакой или кошкой, как они крутятся на месте, вытаптывая ямку в мягкой подстилке или на диване, вылизываются и перебирают разные позы, прежде чем заснуть. Исследователи решили понаблюдать за мышами, которые готовятся отойти ко сну, причём понаблюдать не только за поведением самих мышей, но и за активностью нейронов мозга. В гипоталамусе удалось найти нейроны, которые становятся активны как раз во время «предсонного» ритуала. Гипоталамус — небольшой центр в мозге, от которого зависит чувство голода, чувство жажды, обмен веществ, температура тела и многое другое, включая то, как мозг спит.

Если мышам, которые хотят поспать, не давать делать себе гнездо, мыши будут долго засыпать и плохо спать. А если подавить активность тех самых нейронов в гипоталамусе, то мыши перестанут выполнять обычный «предсонный» ритуал, и также начнут долго засыпать и плохо спать. То есть эти нейроны, управляя «предсонным» поведением, помогают уснуть. Отсюда можно сделать вывод, что пренебрегать вечерней рутиной не следует, как бы ни было лень идти в ванную и делать что положено. Тут стоит подумать о новых, более эффективных медикаментах, которые будут целенаправленно действовать именно на нейроны «предсонного» поведения — не исключено, что они окажутся более безопасными, чем обычные успокоительные и снотворные.