Манящие крабы обманывают друг друга клешнями

Сила клешней манящих крабов и раков-щелкунов не всегда соответствует их размерам.

Глядя на огромные рога оленей или клешни раков, нельзя не подумать, что они доставляют им много неудобств. Не столько потому, что цепляются за всё вокруг, сколько из-за того, что обслуживать это оружие довольно дорого с энергетической точки зрения. Рога и клешни нужны для территориальных или брачных боёв, и чем они больше, тем больше шансы на победу. Но сражения занимают не всю жизнь, и с рогами-клешнями надо как-то жить. Чтобы просто передвигаться с ними, уже нужно потратить немало энергии, а ведь их ещё нужно отращивать, и не один раз, а регулярно — после того, как их сломали, или после того, как пришло время их сбросить.

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Однако тут, что называется, возможны варианты. Джейсон Дин (Jason P. Dinh) из Университета Дьюка решил внимательнее изучить строение клешней раков-щелкунов и манящих крабов. Раки-щелкуны получили название за то, что очень громко щёлкают клешнёй. Одна из клешней у них намного больше другой, и щёлкают они ей с такой силой, что могут оглушить рыбу, даже крупнее себя, или даже разбить стеклянную банку. Оглушённую небольшую рыбу рак съест, а крупную — отпугнёт, чтобы она не съела его. Естественно, в междоусобных драках щелкуны свою клешню тоже используют.

Точно так же у манящих крабов одна из клешней намного больше другой — правда, только у самцов. С её помощью они приманивают самок. Самец особым образом машет клешнёй, стоя у своей норы, а самка, видя его позывные издалека, решает, стоит ли с ним связываться: те, кто машет чаще и дольше, имеют бoльшие шансы на успех. И опять же, когда самцам крабов приспичивает выяснить отношения друг с другом, клешня тоже идёт в ход.

Рак-щелкун из рода Alpheus. (фото : Ria Tan / Flickr.com)



В клешне должны быть мышцы, и, кажется, что чем больше клешня, тем больше в ней мышц. Но оказывается, что на мышцах и щелкуны, и крабы экономят. Клешни бывают разных размеров, но если сравнить долю мускулатуры в них, то мы увидим, что она увеличивается непропорционально размеру клешни. То есть клешня растёт большей частью за счёт хитинового экзоскелета. А синтез хитина намного дешевле с точки зрения ресурсов, чем мышцы и другие мягкие ткани. Так что клешня оказывается в некотором роде обманкой: она не так сильна, как может показаться по её размерам.

Любой конфликт начинается с демонстрации: противники показывают своё вооружение и удаль друг другу. Если кто-то один из них покажется другому слишком сильным, то он имеет возможность исчезнуть, не ввязываясь в заведомо проигрышный бой и избавляя себя тем самым от напрасных ран. Для другого тут тоже есть своя выгода — он ведь тоже может пострадать, пусть и несильно, и ему тоже придётся потратить время и ресурсы на реабилитацию после сражения. Щелкуны и манящие крабы сделали следующий шаг: своими клешнями они отчасти притворяются сильными. В случае, если дело всё же дойдёт до драки, крупная клешня даст некоторое преимущество, но противник всё равно сможет уйти без сильных потерь. Вполне возможно, что и другие животные практикуют подобный обман, но тут, как говорится, нужны дополнительные исследования.

Результаты исследований опубликованы в Biology Letters.