Мозг видит настоящее в прошедшем

Чтобы сохранить непрерывность окружающего мира, мозг объединяет зрительную информацию, полученную за последние пятнадцать секунд.

Мы знаем, как много информации попадет в мозг через глаза, но редко задумываемся о том, что вся зрительная информация представлена множеством мимолётных фрагментов. Мы ведь охватываем глазом не всю картину перед нами, а смотрим в какую-то определённую зону, и эта зона постоянно меняется — взгляд переходит с одного на другое, одновременно меняется освещённость, угол зрения, и ещё много оптических параметров. Представим, например, как мы идём по улице и смотрим на угол какого-то дома: посмотрели на него секунду, потом посмотрели куда-то сторону, не сбавляя шага, потом снова посмотрели на тот же дом — в набежавших облаках и с другого расстояния он выглядит иначе, но мы-то понимаем, что дом тот же самый. Возникает вопрос, как мозгу удаётся удерживать цельную картину окружающего мира.

Напрашивается ответ, что дело в памяти: мозг сшивает то, что он видит в данный момент, с тем, что он видел какое-то время назад. В статье в Science Advances исследователи из Калифорнийского университета в Беркли пишут, что это время составляет пятнадцать секунд. Иными словами, мы видим не то, что в данный момент происходит у нас под носом, а некое среднее арифметическое всей зрительной информации, которая за последние пятнадцать секунд прошла через глаза.

Выяснили это с помощью психологического эксперимента с добровольцами, которым показывали видео с чьим-то лицом: видео длилось полминуты, в течение которой лицо заметно старело, где-то на десять с лишним лет. К концу видео нужно было сказать, насколько постарел человек. Участников эксперимента было несколько сотен, и почти всем казалось, что лицо на видео выглядит моложе — они видели его таким, каким оно было около пятнадцати секунд назад. (На всякий случай уточним, что речь шла не о реальном возрасте, а о том, как мозг воспринимает на глаз изменения в объекте.)

Можно сказать, что мозг видит не настоящее время, а прошедшее, но это будет верно лишь отчасти — скорее, он видит настоящее с помощью прошедшего. С одной стороны, настоящее в прошедшем даёт ту самую непрерывность мира — человек видит его единым. С другой стороны, такая пятнадцатисекундная размазанность восприятия может быть очень некстати, когда нужна большая скорость обработки зрительной информации. Авторы работы приводят в пример рентгенолога, который должен быстро просмотреть много снимков — не получится ли так, что он увидит в каком-то снимке нечто из предыдущего? Мы не знаем, сталкиваются ли настоящие рентгенологи с таким рабочим авралом, но, так или иначе, перед нами ещё один аргумент в пользу того, что спешка редко доводит до добра.