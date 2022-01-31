Как рыбья кошка ловит рыбу

Кошки-рыболовы охотятся по-разному в зависимости от того, ловят они рыбу в глубокой или мелкой воде.

На болотах, озёрах и реках Юго-Восточной Азии живёт рыбья кошка, или кошка-рыболов, — как можно понять, питается она главным образом рыбой, которую сама же и ловит. Впрочем, ловит она любую живность, которую может поймать в воде или на берегу, от улиток и крабов до мелких зверей и птиц. Поскольку вся жизнь рыбьей кошки проходит в воде и у воды, и поскольку она, не в пример другим кошкам, очень хорошо плавает и ныряет, про неё говорят, что она ведёт полуводный образ жизни. Когти у неё втягиваются не до конца, что помогает в охоте на водную живность, а особый двухслойный мех не пускает воду к коже. (Похожим образом питаться живой рыбой приспособился ещё один вид кошачьих — суматранская кошка.)



(фото : Cloudtail the Snow Leopard / Flickr.com)

При этом кошка-рыболов остаётся одним из наименее изученных видов в смысле поведения. Только с развитием новых методов наблюдения — то есть с появлением в зоологии и экологии видеокамер, которые можно надолго оставить где-нибудь в глухом лесу — стало возможным понаблюдать, как кошки-рыболовы охотятся. Сотрудники индийского Университета междисциплинарных медицинских исследований и технологий и Калькуттского университета попросили два десятка людей с восточного побережья Индии поставить видеокамеры там, где охотятся рыбьи кошки: местные жители чаще с ними сталкиваются и потому знают, где за ними лучше всего наблюдать.



В итоге за два года набралось около двухсот видеосъёмок. Оказалось, что рыбьи кошки ловят рыбу по-разному в зависимости от места. Если кошка охотится на глубокой воде, то есть там, где большая часть тела уходит под воду, она в прямом смысле нападает из засады: кошка долгое время сидит неподвижно, ожидая, когда рыба окажется близко и её можно будет схватить. Охотясь в такой манере, кошки-рыболовы проводят больше половины времени в полной неподвижности, и только 3,9% времени приходится на броски и прыжки (остальное время, по-видимому, уходит на то чтобы выбрать место для засады).

(фото : muzina_shanghai / Flickr.com)



Если же рыбья кошка охотится на мелководье, то тут она почти всё время бродит по воде, взбивая лапами воду, чтобы выгнать рыбу из-под камней и других убежищ. То есть кошка приспособилась к рыбной ловле не только телом, но и умом, оказавшись способной выбирать разные охотничьи стратегии в зависимости от места охоты. Вместе с тем авторы работы отмечают, что никакое хитроумие не поможет кошке-рыболову справиться с уменьшением ареала, которое происходит в результате человеческой деятельности, и чтобы сохранить этот вид в природе, нужно что-то предпринимать уже сейчас.

Результаты исследований опубликованы в журнале Mammalia.