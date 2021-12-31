Чем нам запомнился 2021 год?

Многие научные новости остались в тени коронавируса. Это и стало поводом для того, чтобы вспомнить о том, чем ещё были заняты исследователи в уходящем году!

Например, в этом году мы узнали, сколько на Земле жило тирранозавров. Впечатляющая цифра, особенно учитывая то, что найдены останки всего 32 особей. Ну, мало что может хорошо сохраниться на протяжении 60 миллионов лет. Хотя если хорошо поискать, то можно обнаружить древнейшее из известных животных, возраст которого вы узнаете пройдя по этой ссылке.

Ещё один привет из прошлого, правда, не такого далёкого, исследователи получили от коловраток. Сотрудникам Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН удалось оживить коловраток из вечной мерзлоты, которым 24 000 лет. Так что у известных своей живучестью тихоходок теперь есть довольно серьезный конкурент! Впрочем, у тихоходок тоже в этом году была своя минута славы. Оказалось, что тихоходками можно выстрелить по твёрдой мишени, как пулей, и им от этого ничего не будет.

Конечно же, мы не обошли вниманием Нобелевскую премию и подробно рассказали о том, за какие заслуги её получили в этом году, как на сайте, так и на страницах журнала. Благодаря Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану мы узнали о новом способе синтеза современных лекарств и других сложных химических молекул. Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман объяснили многое в поведении климата и погоды, а Джорджо Паризи открыл секрет того, как случайные явления управляются скрытыми правилами. Ну а Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян раскрыли сущность ощущения тепла и объятий.

Где Нобелевская премия, там и Шнобелевская. Перевёрнутые носороги, толстые политики, тараканы на подводных лодках и другие странные исследования, над которыми мы в этом году сначала посмеялись, а потом задумались.

Новый год – время, когда мы традиционно обещаем себе стать лучшей версией себя. Например, заняться спортом или перерастать употреблять алкоголь. Мы целиком и полностью поддерживаем такие намерения, тем более что, как показывают результаты недавних исследований, спорт помогает отвлечься от мыслей об алкоголе.

А если вы задумали сесть на диету, то наш вам совет – не переусердствуйте с ограничением калорий, потому что голод может стать причиной принятия неверных решений, особенно в области финансов. Лучше добавьте в рацион продукты из цельнозерновой ржи. Ну а для тех, кто в наступающем году твёрдо решил заняться изучением иностранных языков, у нас есть неожиданный совет: учитесь работать руками, так как это помогает осваивать язык.

В уходящем году наши корреспонденты встретились со многими учёными и специалистами в своей области, которые рассказали нашим читателям о самых разных аспектах изучения окружающего мира. Нашими собеседниками стали: доктор физико-математических наук, профессор Сколтеха Артем Оганов, с рассказом об изучении сверхпроводимости, руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов, который поделился своим мнением о том, почему космические державы затеяли лунную гонку, один из крупнейших в нашей стране специалистов по внеземному веществу, руководитель лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН Дмитрий Бадюков ответил на вопрос, есть ли на метеоритах следы жизни.

Закончим наш предпраздничный обзор новостями редакции: в 2021 году портал «Науки и жизни» стал лауреатом премии «За верность науке», а наш новый сотрудник – маленький, но удаленький телеграм-бот научился дарить бесплатные демо-номеры и продавать свежие номера журналов всего за пару кликов.

С наступающим вас Новым годом! Будьте счастливы, не болейте и интересуйтесь наукой! Следующий год обязательно преподнесёт нам много новых и удивительных открытий!