» » Сердечно-сосудистые болезни влияют на костный мозг

Сердечно-сосудистые болезни влияют на костный мозг

При повышенном давлении, при атеросклерозе и после инфаркта костный мозг начинает производить больше иммунных клеток.

Сердечно-сосудистые болезни влияют на костный мозг

Костный мозг, окрашенный пятью разными красителями. (фото: SNSF Scientific Image Competition / Flickr.com)

Открыть в полном размере ‹ ›

Иммунные клетки образуются из стволовых клеток крови, которые живут в костном мозге. Поскольку иммунной системе до всего есть дело, костный мозг реагирует на самые разные сигналы, которые приходят к нему от всех тканей и органов. Стволовые клетки крови (или гемопоэтические клетки) сидят в особых местах (или нишах) со своей микросредой. Служебные клетки, которые обеспечивают эту микросреду, влияют на то, как интенсивно будут делиться стволовые клетки, как быстро они будут специализироваться в конкретные клетки иммунной системы, и какие именно клетки из них будут получаться. Молекулярные сигналы, которые приходят в костный мозг, действуют как раз на служебные клетки. Известно, что на работу гемопоэтических ниш влияет нервная система, что к ним приходят сигналы от кишечной микрофлоры, что служебные клетки костного мозга чувствительны к состоянию поджелудочной железы — то есть, к примеру, диабет сильно влияет на то, с какой интенсивностью готовые иммунные клетки покидают свои костномозговые ниши и выходят в кровоток.

Сотрудники Центральной больницы Массачусетса изучали, как на костный мозг влияют сердечно-сосудистые болезни. Исследователи пишут в Nature Cardiovascular Research, что у людей с повышенным давлением, с атеросклерозом и у тех, у кого недавно был инфаркт, усиливается гемопоэз — то есть в костном мозге появляется особенно много новых клеток крови. И в большей степени это касается миелоидных иммунных клеток. Самые многочисленные из них — лейкоциты нейтрофилы, которые первыми встречают разнообразные инфекции и запускают воспаление.

Эксперименты с мышами, предрасположенными к повышенному давлению, атеросклерозу и инфаркту, показали то же самое: костный мозг у таких мышей производил особенно много миелоидных иммунных клеток. Более того, у них менялись кровеносные сосуды, снабжавшие костный мозг кровью — самих сосудов становилось больше, сосудистые стенки делались толще и одновременно более проницаемыми. Поскольку стенки сосудов становились более проницаемыми, через них в кровоток уходило больше иммунных клеток, образующихся в костномозговых нишах. Что, в свою очередь, подстёгивало деление стволовых клеток и появление новых зрелых иммунных клеток.

Исследователям удалось отчасти расшифровать молекулярный механизм, который заставляет сосуды расти и становиться более проницаемыми. После инфаркта миокарда в крови появляется много белка VEGF-A — васкулоэндотелиального фактора роста А, или фактора роста эндотелия сосудов А. Как можно догадаться по названию, он стимулирует рост сосудов, и у него есть специальный рецептор, через который он действует на клетки. Если этот рецептор заблокировать, то сосуды в костном мозге после инфаркта не будут разрастаться, и не будет никакого скачка в миелоидных иммунных клетках. Кроме того, при инфаркте и атеросклерозе в крови повышается уровень сигнального иммунного бела интерлейкина-6 и сложного протеогликана под названием версикан — оба они действуют на костный мозг, стимулируя гемопоэз. Правда, пока неясно, откуда именно берутся все эти молекулярные факторы, влияющие на костный мозг при сердечно-сосудистых болезнях.

О том, что сердечно-сосудистые болезни связаны с иммунитетом, известно давно, но до сих пор считалось, что связь тут односторонняя, что какие-то иммунные аномалии, имеющие место в костном мозге, лишь добавляют вероятности повышенному давлению, атеросклерозу и пр. Однако, как видим, сердечно-сосудистые расстройства влияют в ответ на то, что происходит в костном мозге. Хотя было бы странно, если бы было иначе — всё-таки, как мы говорили в начале, иммунитету до всего есть дело, и он ловит самые разные молекулярные сигналы, откуда бы они ни приходили. Насколько новые данные помогут в лечении атеросклероза, повышенного давления и последствий инфаркта, пока неясно. С одной стороны, уже сейчас можно подумать о каких-то лекарствах, которые не давали бы сердечно-сосудистым лекарствам вмешиваться в жизнь костного мозга, с другой стороны, исследование тут проводили большей частью на мышах, так что, как обычно, нужно подождать человеческих подтверждений мышиным результатам.

31 декабрь 2021 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Спорт улучшает мозг гормонально
Пророчества

Спорт улучшает мозг гормонально

Работающие мышцы отправляют к мозгу гормон, который помогает нейронам нормально работать и заодно подавляет вокруг них ненужное воспаление.
Стволовые клетки превратили в яйца
Пророчества

Стволовые клетки превратили в яйца

Восемь белков нужно для того, чтобы превратить эмбриональную стволовую клетку в предшественника яйцеклетки.
Кислород останавливает старение
Пророчества

Кислород останавливает старение

После гипербарической оксигенации иммунные клетки становятся моложе.
Мозг защищается от микробов кишечным иммунитетом
Пророчества

Мозг защищается от микробов кишечным иммунитетом

Иммунные клетки, боровшиеся с микробами в кишечнике, отправляются в мозг, чтобы и там отразить микробную атаку.
Спорт помогает бороться с раком
Пророчества

Спорт помогает бороться с раком

Физические упражнения повышают активность иммунных клеток, истребляющих клетки опухолей.
Иммунные клетки мозга управляют нервными сигналами
Пророчества

Иммунные клетки мозга управляют нервными сигналами

Возбуждённые нейроны, лишённые иммунных клеток, не могут успокоиться и могут довести мозг до эпилепсии.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Мошенник по имени МикеланджелоОкаменелое существо, найденное на юге Чили, имеет странное сочетание черт двух динозавровУдалось увидеть, как в мозжечке личинок данио-рерио строятся модели взаимодействия тела с внешним миромРаскопки древнего китайского города5 опасностей, которые угрожают человеку в открытом космосеДревние уроки прямохожденияДНК мутирует в невесомостиМогут ли Q-balls объяснить наше существование?


Свежие Статьи
Чем нам запомнился 2021 год?

Чем нам запомнился 2021 год?

Итоги года в биологии и медицине

Итоги года в биологии и медицине

Врождённый иммунитет защищает виды от эпидемий

Врождённый иммунитет защищает виды от эпидемий

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+