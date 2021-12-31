Запущен крупнейший в истории орбитальный телескоп

25 декабря NASA после нескольких переносов старта всё же запустило космическую инфракрасную обсерваторию «Джеймс Уэбб».

Космический телескоп «Джеймс Уэбб»? стартовал с европейского космодрома во Французской Гвиане (Южная Америка) 25 декабря в 07:20 утра по восточному стандартному времени (московское время на 8 часов больше, т. е. в Москве в этот момент было 15:20). Использовалась европейская ракета-носитель Ariane 5. В создании обсерватории приняли участие 17 стран, но ключевыми участниками помимо NASA стали ESA (Европейское космическое агентство) и Канадское космическое агентство.



Внешний вид космического телескопа "Джеймс Уэбб". Сверху 6-метровое зеркало, а снизу - тепловой экран, защищающий телескоп от излучения Солнца (Источник: NASA) Открыть в полном размере ‹ ›

Старт прошёл успешно, теперь космический аппарат производит маневрирование, чтобы выйти на заданную орбиту на расстоянии около 1,5 млн км от Земли в так называемой точке Лагранжа. Корректировки орбиты проведёт сама обсерватория, стараясь не поворачивать к Солнцу чувствительные элементы. Их перегрев приведёт к провалу миссии в самом начале. К цели космический аппарат прибудет примерно через месяц. Там и произойдёт сложная процедура развёртывания телескопа. Первые научные исследования начнутся летом 2022 года. Но уже 26 декабря осуществлена сборка антенны на карданном подвесе, которая включает тарелочную антенну с высокой скоростью передачи данных. Она будет использоваться для отправки не менее 28,6 Гбайт научных данных дважды в сутки.



На сегодняшний день «Джеймс Уэбб» — крупнейшая и самая сложная в мире обсерватория. У неё четыре современных научных инструмента с высокочувствительными инфракрасными детекторами беспрецедентного разрешения, что позволит получать изображения с гораздо большей чёткостью, чем когда-либо прежде. Инфракрасный диапазон интересен тем, что позволяет видеть сквозь облака космической пыли, ограничивающие обзор в оптическом и более высокочастотных диапазонах. Новый научный инструмент станет наследником уже ставших легендарными космических телескопов Хаббл и Спитцер.

Главными задачами инфракрасной обсерватории станут исследования первых галактик в ранней Вселенной, Солнечной системы, а также экзопланет. Революционные технологии, использованные при создании телескопа, позволят исследовать объекты от Солнечной системы до самых далёких наблюдаемых галактик. А уникальные характеристики телескопа позволяют надеяться на множество новых неожиданных открытий, которые позволят лучше понять Вселенную и наше место в ней.



По материалам NASA.